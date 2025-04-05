卓揆立院關稅報告停止占議場？ 吳思瑤：優先團結對外
美國總統川普宣布實施對等關稅，國民黨、民眾黨立院黨團均提出，要求行政院長卓榮泰就對等關稅因應措施，赴立院進行專案報告。民進黨團表示尊重國會強力監督，也呼籲在野黨，台灣優先，朝野團結一致對外。
立院在野黨團要求韓國瑜，針對邀請卓榮泰就對等關稅因應措施進專案報告召集協商，但立法院議場自3月21日起被民進黨立委占領主席台至今，遲遲無法回復議事。
民進黨團幹事長吳思瑤表示，川普宣布實施對等關稅是全球性議題，受衝擊國家政府都要提出因應方案。基於監督行政部門的立場，民進黨團要求行政部門必須完全掌握狀況審酌情勢，在了解狀況與審酌情勢，清楚美方為何對台灣課32%關稅之後，針對不合理之處，一定要據理力爭、堅定地交涉，秉持台灣優先原則。
吳思瑤呼籲，在野黨也應秉持台灣優先、朝野團結一致對外。對於在野黨要求行政院長卓榮泰至立法院做專案報告，也應盡速朝野協商議定日期，執政黨團表示尊重國會監督，也主張國會強力監督。
據了解，韓國瑜已收到國民黨及民眾黨二黨團要求朝野協商來函，會盡速召集朝野協商。
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