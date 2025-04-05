各國急因應川普關稅 徐巧芯：唯賴清德要大家享受音樂

美國總統川普宣布對等關稅政策，國際深受衝擊。國民黨立委徐巧芯說，對比其他國家領袖紛紛採取行動，賴清德總統卻要大家享受音樂，副總統蕭美琴問大家喜歡吃什麼口味的潤餅，大酸「賴總統人咧？協尋賴清德。」

徐巧芯說，「華盛頓郵報」引述美國總統川普的白宮顧問說法，指即使世界陷入百年來最大的貿易戰，川普也毫無畏懼。但悲觀的分析認為，如果全世界不能妥善因應，極有可能重演上個世紀初的經濟大蕭條。

徐巧芯表示，全世界的領袖，都戰戰兢兢，如履薄冰地應付衝擊，這兩天，她在媒體上陸續讀到。新加坡總理黃循財，立刻發表電視談話，宣布不開徵報復性關稅，但提醒新加坡人民，影響將會深遠廣泛，最糟，就是大蕭條與世界大戰；德國總理蕭茲，明確表示川普的做法「根本上是錯誤的」，認為歐盟應該反制，但也期待以對話解決分歧。

徐巧芯接著表示，日本首相石破茂，將普遍關稅定調為「國難」，爭取下週與川普通話，並表明如有必要再度訪美，會毫不猶豫地行動；法國總統馬克宏，呼籲企業暫停投資美國作為反制，直到美國釐清問題；加拿大總理卡尼，對美國進口汽車徵收25％關稅；英國首相施凱爾，雖然英國僅被課徵10％「對等關稅」，仍表態將爭取關稅下修或完全取消。

徐巧芯又說，越南領導人蘇林，向川普表態願將越南對美國進口關稅調降至0%；馬來西亞總理安華，表態反對「對等關稅」，暫不考慮開徵報復性關稅，將與東協國家採取一致立場。

徐巧芯諷刺說，然後呢？然後中華民國總統賴清德在發臉書、發X，終於露面是預錄影片，「希望大家好好享受墾丁的海風、南國的熱情，盡情享受音樂」，喜孜孜地舉起「至少我們還有音樂」的布巾。「噢對了，還有號稱跟美國熟到不行的中華民國副總統蕭美琴，在問大家潤餅喜歡吃什麼口味。」

徐巧芯指出，行政院長卓榮泰說要與在野黨會商，但看來並沒有要停止下鄉造謠。民進黨立院黨團總召柯建銘自爆參加國安會議，結果意外暴露國安團隊對於對等關稅的預判，錯的離譜，至今三天了，大關稅，沒有大對策，還在跳針大罷免。

徐巧芯總結，「看看世界各國領袖，有沒有效果尚在其次，起碼人家站出來，對美國表態，與人民溝通，這難道不是基本的，賴清德到底在躲什麼？躲在卓榮泰，柯建銘哼哈二將背後，難道你指望賴清德能幫你解決問題？」