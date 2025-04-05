美國關稅大刀砍台灣 沈伯洋：關稅調整一定要談降到刀口上

美國總統川普宣布全球對等關稅，台灣面臨32%的關稅。民進黨立委沈伯洋認為，關稅調整一定要談，且要降到刀口上；並批評傅崐萁卻把外交情勢拿來做國內政治操作，這是很要不得的事。

黑熊學院今、明兩天在花蓮文創園區舉辦「黑熊森友會」園遊會，設計多個關卡，像是包紮、防空避難等闖關小遊戲，融入民防知識，不少民眾參加，創辦人沈伯洋今天也到場，並到附近為罷免團體加油打氣。

沈伯洋表示，台灣面臨關稅，朝野應該共同一致對外，但國民黨立院黨團總召傅崐萁把外交情勢拿來做政治操作，非常要不得。

他說，面臨關稅有兩個方向，一是外交怎麼協調，二是內部如何因應。現在國安會祕書長吳釗燮、外交部長林佳龍在那邊協調；內部的話補貼要特別預算，需要朝野協商，對外也需要預算，但統刪這麼多出國費用，叫公務員怎麼長期跟對方做交流，明明是藍白惡事造成外交的困境、談判的麻煩，現在又往回放在執政黨身上，很要不得。

沈伯洋認為，台美貿易順差真的很大，美國的東西賣進來台灣的關稅是不是要調整，是一定要談的事情，關稅調整要降到刀口，會真正意義減少順差，這是比較重要的，貿易談判一定會對國內產業造成影響，同時間也要幫助國內產業，補貼也要平衡；另外晶片看起來也要繼續課稅，這些都要去協調，他評估至少要一個月，看會不會有比較好的結果。

此外，黑熊學院課程教導女性在戰爭時準備保險套、避孕藥引起熱議，沈伯洋說，課程中教得很清楚，保險套有很多功能，可以做槍套的防塵、裝水，甚至可以拿來短暫止血，網路粉專故意截取片斷資訊，只說跟避孕有關係。