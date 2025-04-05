指高關稅錯估情勢 張嘉郡：執政黨沈迷於操作大罷免

美方宣布對台灣進口商品徵收32％關稅，國民黨立委張嘉郡今天表示，我國政府過份樂觀、錯估情勢，反應速度落後其他國家，執政黨過去這段時間沈迷於操作大罷免，不顧民生只顧政治讓國人失望。

美國近日公告對185個國家與地區「對等關稅」清單，台灣被課徵32％，在全球名列第14高。張嘉郡表示，這是一個撼動出口根基的數字，值得關注的是，前14名內台灣是唯一個OECD層級先進民主國家，這是一項警訊。

張嘉郡說，這代表台灣被視為對美貿易障礙最重的先進經濟體之一，即使台積電宣布擴大在美投資達1650億美元，這樣的「加分項」並未對稅率產生明顯影響，突顯出政府判斷失準、反應遲鈍的現況。

張嘉郡批評，當美國正式公布清單，執政黨顯得措手不及，事實上，國民黨立委早已多次在立法院警告，台灣對美國進口汽車長期課徵高額貨物稅與關稅，總稅負超過60%，也曾提出建議逐步調降不合時宜的高稅率，為與美談判留空間，無奈民進黨政府視而不見，還自信滿滿地聲稱「台美關係史上最好」，忽視來自川普政府釋出的貿易反制訊號。

張嘉郡指出，加拿大、墨西哥透過「美墨加協定」（USMCA）爭取豁免，新加坡、阿根廷、西班牙等國啟動談判機制，越南也於公告後立即啟動協商，與美方達成共識就取消雙邊關稅展開談判，並同意近期於越南舉行面對面會談。

張嘉郡感嘆，我國政府不僅判斷錯誤，過去這段時間，執政黨只沉迷於投入操作大罷免，只顧政治不顧民生，無視企業與經濟危機，這才是台灣無法及時應對危機的根本原因之一。

談及行政院宣布啟動880億元產業應變方案，張嘉郡認為，這筆經費是「新瓶裝舊酒」，多數是原本就已存在、正在執行或早已編列預算的既有政策，如金融支持、貸款優惠、產業升級等，都是重新包裝換了名稱再重新上架。

張嘉郡說，面對國際變局，人民需要的是政策、不是包裝，人民需要的是行動、不是文宣，需要一個真正把國家發展放在首位的政府，而不是一味在權力運作與意識形態中自轉的執政黨。

張嘉郡呼籲，應立即召開跨部會對美貿易應變會議，明確盤點我國對美障礙項目，逐項研擬修正與談判策略，啟動稅制改革，針對汽車稅負進行階段性調降，為未來經貿協議鋪路，積極發展「低稅收依賴產業」，如數位服務、軟體出口等應用新興產業出口政策，擺脫硬體依賴風險。