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韓留學生西門町遭砍濺血 發文嘆「無法相信」：以為台灣治安良好

川普對等關稅「保健食品首當其衝」 業者稱：只能苦笑

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
一但川普對台課徵對等關稅，專家認為，保健食品受到影響最大。示意圖，記者賴昀岫／攝影
一但川普對台課徵對等關稅，專家認為，保健食品受到影響最大。示意圖，記者賴昀岫／攝影

台灣現行汽車關稅為17.5%，保健食品最高關稅則為30%，被視為貿易障礙之一，美國對台祭出32％對等關稅後，更表示很快會對半導體與藥品開徵關稅。國內製藥業者評估直接影響不大，反倒是保健品可能站在「海嘯第一排」，台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁說，「看起來川普這一推，好像不降（關稅）也不行」。

一名不具名資深製藥業人士指出，台灣的藥品原料大部分仰賴進口，出口美國的占比僅約10%，台灣的關稅如果沒有變動，影響應該不大，不過現在整體政策都還不明朗，反倒是目前關稅約30%的保健食品，如果因為美國關稅新措施，把關稅調降至20%，會更雪上加霜。

台灣保健營養食品公會創會理事長陳威仁表示，藥品進口的關稅本來就低，保健食品則是台灣關稅高、美國關稅低，經濟部產業發展署先前就曾提出，分5年將錠劑、膠囊劑等保健食品的關稅調降為20%的措施，都有在討論，影響層面仍需時間統計。

國際市場大部分以錠劑、膠囊劑為主體，不過台灣的外銷是以一般劑型為主，但衝擊還是很大，陳威仁說，過去之所以反對錠劑、膠囊劑等健康食品進口關稅降低，是因為新冠肺炎期間，很多先進國家供應鏈重組、選擇委託在台製造，一旦關稅降低、供應鏈恢復，就可能將產線遷出，甚至可能讓原先在台製造、銷售的品項，也選擇遷出。

陳威仁表示，產業界憂心衝擊過大，有持續向政府爭取調降幅度少一點，或藉由分階段調降讓產業可以適應，但他隨後苦笑道「看起來川普這一推，好像不降也不行」。

川普 關稅

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