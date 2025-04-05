不讓卓內閣怠惰 民眾黨團發函韓國瑜揪協商8日關稅報告

美國總統川普宣布對台課徵32%對等關稅。民眾黨立院黨團今下午發函至立法院長韓國瑜辦公室，建請韓國瑜應於下周一召集黨團協商，要求政院盡速在4月8日院會就「賴政府對美嚴正交涉的內容與結果」、「爭取關稅豁免或貿易協議」等面向提出專案報告。

民眾黨團表示，美國的對等關稅預料將對我國產業與經濟造成重大衝擊，然而我國行政院反應遲鈍，不僅事前毫無準備，要國人「安心入睡」；事後的記者會更是千篇一律的「大撒幣」搞補貼，談判沒方向，打點不到位，使國人與產業同感焦慮。

民眾黨團今天下午1時30分發文至韓國瑜辦公室，建請4月7日召集黨團協商，並於隔天要求政院專案報告。函文內容包括，據各類商品出口金額評估，川普關稅戰2.0將首先衝擊資通訊產品，終端組裝製造業如筆電品牌廠、網通、面板，傳統產業如成衣、高爾夫球頭、汽車零組件等產業亦將承擔高額關稅，盡管少部份成本可轉嫁至供應鏈，沉重的關稅壓力仍超乎預期，原本獨占鰲頭的電子零組件、機械業者，將處極度不利競爭環境。

函文指出，行政院「舊瓶裝新酒」將原本行政方案調整上架，毫無國家宏觀布局、不見出口轉型調整藍圖、更缺乏實質強化與其他經濟體之互惠交流方式，及短、中、長期全球新政經情勢的策略及運作戰略，均可見卓內閣團隊毫無警覺又缺乏緊急應變能力。政院宣稱「已啟動與美方全方位溝通」，但根本無法直通核心決策圈，昨因應記者會上，行政院長卓榮泰自曝其短、一籌莫展，更讓國人與台灣產業界陷入集體焦慮。