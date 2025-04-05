【重磅快評】大談判時代來臨 賴政府還以為歲月靜好

美國總統川普一出手，世界天翻地覆。行政院長卓榮泰睡了一覺醒來，發現台灣竟要被加徵32%的高關稅，落在我方事前沙盤推演的極端值，這一下不得了，台灣當然要趕緊找到美方溝通，但是要由誰主導進行談判、又握有何籌碼？完全看不出行政團隊有所準備，反觀同樣被課重稅的越南等國，比我們更迅速且有章法。

在昨日的記者會上，外界關切我方對美有何談判籌碼，曾任駐美代表且與美方關係最好的副總統蕭美琴是否參與對美溝通？卓榮泰說，「台美經貿小組」一直由行政院副院長鄭麗君率領，她充分掌握國家目前的所有情勢。這話頗有玄機，承襲上意的卓揆，是因蕭美琴是小英人馬就將她晾在一邊，還是認為此事用不著出動副總統？

於是在昨日記者會的同時，蕭美琴只能在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅的照片。難怪國民黨智庫副執行長凌濤酸說，他國政要都在忙交涉，而賴政府對美溝通第一把交椅的蕭美琴卻在「清明節吃潤餅。」

看看別國政要在忙什麼。面對川普拋擲出來的經貿核彈，遭美國重課46%對等關稅的越南，其總書記蘇林4日晚間和川普通話時表示，越南願將美國進口的商品進口稅率下調至0%，是第一個向川普低頭的國家。第二個表態願向川普關稅低頭的國家是柬埔寨，柬埔寨被課徵高達49％關稅。該國總理洪馬內（Hun Manet）4日致函川普，正式提出協商請求，並決定立即將19類美國產品的進口關稅從原來最高35%下調至5%。

在川普寫的「交易的藝術」這本書裡面，充分顯示他的性格，這個精明的生意人相信最好的方案是談判出來的。

一名資深幕僚向CNN表示，川普已經和越南、印度和以色列展開討論，而這類討論可望在關稅生效前促成雙邊協議。一輩子都跟在川普身邊的川普次子艾瑞克（Eric Trump）也在X平台發文寫著：「我絕對不想成為最後一個和川普協商的國家。第一個前來協商的人就是贏家，而最後一個就會是輸家。這是我看了一輩子的場景。」可見川普很明白他的政策一出爐，接下來就等著各國排隊上談判桌。

看看越南，想想台灣。台灣原本具有從基層做起，一步一步深耕的文官體系，也訓練出一批具有經貿長才的技術官僚，但這些年來歷經政黨更迭及以政治掛帥下，文官體系早就被破壞殆盡、蕩然無存。這幾年，台灣說得出來的經貿談判成果是什麼？大約只有台美21世紀經貿倡議，先不說其只具貿易便捷化這類低層次的作用，在川普上台之後恐怕也成白紙一張，完全是談心酸的，白努力一場。

從現實面來看，台灣難有如同中國、歐盟般具有強力反擊美國的底氣及力量，不能打、就得談，但史上最弱行政團隊碰上川普世紀豪賭，都讓人難感樂觀。