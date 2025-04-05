美祭重稅 郭國文建議：採「越南模式」 取消雙邊關稅

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院推出共計880億元協助方案。民進黨立委郭國文表示，政府應調降汽車關稅、貨物稅，參考越南模式與美國談判。

郭國文指出，不能只靠採購減少逆差。根據專家估算，發現川普統計出來的「關稅」，其實僅是以貿易逆差為主。

郭國文說，降低美國對台灣的逆差，這部分政府有比較明確行動，包括擴大購買美國天然氣、增加對美投資、到美國設廠等；不過，相關行動要有具體成效，通常都要一段時間，很難立刻見效，所以說川普才會點名關稅、貿易壁壘、匯率操控等三大項目，作為他提出對等關稅的考量。

郭國文表示，對美談判不能靠採購能源與農產品而已，調降進口稅率也應該列入台灣談判的籌碼。最應該檢討的是汽車產業，汽車這塊，進口稅率是17.5%，但還要加上貨物稅25-30%，以及5%營業稅和10%奢侈稅，導致我國進口汽車價格高，相信許民眾都有感。

郭國文指出，降低貨物稅，是相對沒有爭議的，因為國內業者也受惠，絕對有下降的空間。關稅上次調降是2010年，如果過去15年本土汽車的實力沒有顯著提升，那政府有什麼理由不考慮降低保護關稅？

郭國文也說，880億元不足以應對關稅戰。關稅戰除了堆疊成本外，如果台灣不積極協商的話，那麼訂單恐怕會轉移到關稅較低的地方。訂單轉移是業者最害怕的是，如果產業出走，那不管再多的880億元都難以挽回。

郭國文建議，應參考「越南模式」，川普在越共總書記蘇林通話，且在越南表態願意對美國零關稅後，雙方將就全面取消雙邊關稅展開協商。台灣應該儘速提出類似的方案，並與美方展開相關協商，且必須以總統級規格來看待。