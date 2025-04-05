張國煒昔稱「除了台積電還有什麼」遭出征 網友：真男人大實話

美國總統川普對台灣祭出32%對等關稅，台積電擴大美國投資一事再掀討論。有網友翻出星宇航空董事長張國煒2年前說「除了台積電還有什麼」的新聞影片，疑似遷怒、批張國煒「笑死，什麼都不懂還敢大談」。

張國煒2023年4月針對觀光議題時表示，現在大家都在發展觀光業，台灣在生產部分已經慢慢沒有優勢，「你弄不過越南，也弄不過這些東南亞國家，你除了你的台積電，你還有什麼？台積電講難聽一點，也有可能隨時會走，對不對？你看現在台積電的事情變得多麼政治化」。

一名網友在Threads社群平台表示，笑死，張國煒什麼都不懂還敢大談，「你當聯電是吃素的哦？論其他，珍奶是台灣發明的，棒球也是世界冠軍」。

不過，其他網友持不同意見，「他說的還真有道理」、「當你連珍奶都拿出來的時候，我心裡只有無限悲涼」、「請問民進黨支持者，誰才可以批評政府政策，不會被你們嘴」、「真男人大實話」、「人家講的是整個國家的發展，你在那邊珍奶、棒球」、「拿珍珠奶茶對比台積電」。

PTT八卦版也熱議，「K董一針見血」、「說出事實被出征啊」、「我們還有詐騙」、「是認真的還是反串，真的很困擾」、「找不到出氣包」、「實話總是傷人」。