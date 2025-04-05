快訊

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

川普提高關稅衝擊 中市府成立專案小組因應

中央社／ 台中5日電

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%。台中市政府今天表示，台中逾300家相關產業受衝擊程度不一，其中工具機、手工具、關鍵零組件等產業影響最大，將成立專案小組。

台中市經發局今天發布新聞稿指出，美國提高關稅，台中以出口導向的製造業將首當其衝，尤其是出口終端產品，以現階段掌握超過300家台中相關產業資料，業者商品以出口美、歐為主，且以中間商品為大宗，所以各產業受影響程度不一。

以工具機產業為例，台中是台灣工具機產業重鎮，根據台灣工具機暨零組件工業同業公會的資料顯示，2024年台灣工具機總出口值約為22.18億美元，其中美國是第二大出口國，出口額3.41億美元，占台灣出口總額15.4%，至於關鍵零組件對美出口約占總出口量的7%。

此外，台中聚集全台7成手工具產業產業，2024年台灣手工具產業的出口總值約為37.8億美元，其中對美國的出口占比約為50%，約為18.9億美元。

經發局指出，美國對台灣課徵32%重稅，直接衝擊相關產品在美的價格競爭力，市府針對台中產業出口競爭力受美方關稅影響程度，除主動了解公會與廠區代表需求，並委辦智庫專案計畫研究以為因應。

川普 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅 台東鬼頭刀受影響程度待觀察

00950B介於公債與投等債之間…長期持有理想選擇！避川普關稅務必要有債

要蕭美琴致電川普溝通關稅 張啓楷：不是跟美關係很好？

加州將與貿易夥伴洽談協議 盼減緩川普關稅影響

相關新聞

張國煒昔稱「除了台積電還有什麼」遭出征 網友：真男人大實話

美國總統川普對台灣祭出32%對等關稅，台積電擴大美國投資一事再掀討論。有網友翻出星宇航空董事長張國煒2年前說「除了台積電...

台美藥品交互承認能行？ 業界人士曝本土藥廠反彈大

美國總統川普對台祭出32%關稅，更揚言下一波要把原先排除的「藥品」納入課稅行列，前健保局總經理張鴻仁拋出構想，讓我國食藥...

內閣應對關稅記者會郭智輝不發一語 國民黨：不做事快滾

美國將對台灣課徵32%對等關稅，行政院昨舉行記者會說明，由部會首長親自簡報，但經濟部長郭智輝全程不發一語，反而是由次長何...

美關稅為何一再點名台灣？她研判這原因「吃定民進黨」

美國總統川普宣布對等關稅措施，台灣稅率高達32%，還說「台灣拿走美國晶片和半導體產業」。台北市議員游淑慧今在臉書表示，為...

高關稅他國政要忙交涉 凌濤：台對美第一把交椅在吃潤餅

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨天在社群平台「脆」（Threads）上分享包...

美祭重稅 郭國文建議：採「越南模式」 取消雙邊關稅

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院推出共計880億元協助方案。民進黨立委郭國文表示，政府應調降汽車關稅、貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。