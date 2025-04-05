川普提高關稅衝擊 中市府成立專案小組因應

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%。台中市政府今天表示，台中逾300家相關產業受衝擊程度不一，其中工具機、手工具、關鍵零組件等產業影響最大，將成立專案小組。

台中市經發局今天發布新聞稿指出，美國提高關稅，台中以出口導向的製造業將首當其衝，尤其是出口終端產品，以現階段掌握超過300家台中相關產業資料，業者商品以出口美、歐為主，且以中間商品為大宗，所以各產業受影響程度不一。

以工具機產業為例，台中是台灣工具機產業重鎮，根據台灣工具機暨零組件工業同業公會的資料顯示，2024年台灣工具機總出口值約為22.18億美元，其中美國是第二大出口國，出口額3.41億美元，占台灣出口總額15.4%，至於關鍵零組件對美出口約占總出口量的7%。

此外，台中聚集全台7成手工具產業產業，2024年台灣手工具產業的出口總值約為37.8億美元，其中對美國的出口占比約為50%，約為18.9億美元。

經發局指出，美國對台灣課徵32%重稅，直接衝擊相關產品在美的價格競爭力，市府針對台中產業出口競爭力受美方關稅影響程度，除主動了解公會與廠區代表需求，並委辦智庫專案計畫研究以為因應。