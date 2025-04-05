美關稅為何一再點名台灣？她研判這原因「吃定民進黨」

美國總統川普宣布對等關稅措施，台灣稅率高達32%，還說「台灣拿走美國晶片和半導體產業」。台北市議員游淑慧今在臉書表示，為什麼美國一而再、再而三單獨點名台灣？是台美關係不好嗎？「不，是吃定台灣、吃定民進黨」。

游淑慧指出，前天川普提到台灣表示台灣對美課徵64%關稅，美國將對其課徵32%關稅。他還說，台灣拿走美國晶片和半導體產業，美國過去是「王者」，現在幾乎失去一切；昨天美商務部長盧特尼克也質疑為何美國的電子產品「主要都是在台灣製造的」，說「這些以前是在美國製造的，是我們的政策讓台灣把這一切都拿走了。」

游淑慧表示，強權就是可以定義歷史，那怕扭曲歷史。但這讓台灣的科技產業界，聽起來有多麼心酸跟無奈明明早期就是美國把自己不要做的、利潤低的、有汙染的產業丟給台灣來代工，「現在怎麼變成我們搶來的？」

游淑慧說，台灣號稱代工之島，台灣科技產業是靠著「代工」起家的，包括台積電，幫著歐美大老闆們，做他們不做的低毛利產業、低毛利製造業。並讓美國科技業能專心邁向更先進、利潤更高的研發或軟體產業。