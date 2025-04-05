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美關稅為何一再點名台灣？她研判這原因「吃定民進黨」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
川普2日宣布對全球課徵大規模「對等關稅」。路透
川普2日宣布對全球課徵大規模「對等關稅」。路透

美國總統川普宣布對等關稅措施，台灣稅率高達32%，還說「台灣拿走美國晶片和半導體產業」。台北市議員游淑慧今在臉書表示，為什麼美國一而再、再而三單獨點名台灣？是台美關係不好嗎？「不，是吃定台灣、吃定民進黨」。

游淑慧指出，前天川普提到台灣表示台灣對美課徵64%關稅，美國將對其課徵32%關稅。他還說，台灣拿走美國晶片和半導體產業，美國過去是「王者」，現在幾乎失去一切；昨天美商務部長盧特尼克也質疑為何美國的電子產品「主要都是在台灣製造的」，說「這些以前是在美國製造的，是我們的政策讓台灣把這一切都拿走了。」

游淑慧表示，強權就是可以定義歷史，那怕扭曲歷史。但這讓台灣的科技產業界，聽起來有多麼心酸跟無奈明明早期就是美國把自己不要做的、利潤低的、有汙染的產業丟給台灣來代工，「現在怎麼變成我們搶來的？」

游淑慧說，台灣號稱代工之島，台灣科技產業是靠著「代工」起家的，包括台積電，幫著歐美大老闆們，做他們不做的低毛利產業、低毛利製造業。並讓美國科技業能專心邁向更先進、利潤更高的研發或軟體產業。

她說，只是有一天當台灣企業努力把毛三毛四的低利潤代工產業，努力做出自己的一片天後，原本的美國爸爸、美國老闆們眼紅了，反過來說是台灣搶走了他們的一切，「要我們還回去」，台灣的企業要找誰說道理？台灣的企業有誰能保護？

台北市議員游淑慧在臉書指美國單獨點名台灣，是吃定台灣、吃定民進黨。圖／取自游淑慧臉書。
台北市議員游淑慧在臉書指美國單獨點名台灣，是吃定台灣、吃定民進黨。圖／取自游淑慧臉書。

台積電 台美關係 川普 游淑慧 關稅

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