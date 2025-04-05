快訊

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

張善政拋超徵稅收因應對等關稅 藍：可討論

中央社／ 台北5日電

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，桃園市長張善政建議超徵稅收用於紓困轉型等作為因應。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，張善政的建議，黨團認為可以討論，且與普發現金新台幣1萬元毫不衝突。

美國宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院拋新台幣880億元協助方案。張善政昨天表示，建議中央可規劃將2024年超徵的稅收，在這2年用於緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組及搶占全球技術前沿。

對於張善政的建議，王鴻薇今天受訪表示，國民黨團認為可以討論，且普發現金1萬元與張善政所提的因應對策也毫不違背，可以多加討論。

王鴻薇指出，2024年稅收超徵5283億元，全民普發現金1萬元用掉2300億元，只占其中的40%，超徵稅收還剩餘相當多的資金，可以讓政府用來因應美國實施對等關稅對於企業的融資補助，且全民普發現金可以對未來可能面臨的經濟衰退，有刺激消費，提振經濟的效果。

另外，王鴻薇表示，美國宣布對台灣課徵對等關稅32%，顯然民進黨政府完全沒有掌握跟準備，現在外界對於內閣是否改組有非常多討論，其中經濟部長郭智輝在昨天的行政院記者會淪為人形立牌，日前在立法院又被民進黨團總召柯建銘要求不能受訪。

王鴻薇質疑，難道郭智輝被下封口令，顯然目前的財經內閣應該要撤換。

王鴻薇也說，不光是財經內閣要撤換，賴政府的國安團隊也出現極大的問題，有參加國安會議的柯建銘曾說，最多也不過被課10%的關稅，難道這就是國安團隊掌握到的訊息，這跟真實狀況相距甚遠，她認為整個國安團隊都應該要換掉。

川普 張善政 王鴻薇 關稅

延伸閱讀

內閣應對關稅記者會郭智輝不發一語 國民黨：不做事快滾

指內閣應對關稅記者會郭智輝淪立牌 王鴻薇拋改組內閣

卓榮泰拋邀朝野共商國是 王鴻薇說樂意：但須解決5件事

政院880億因應美國關稅戰 王鴻薇：一開口就是大撒幣

相關新聞

張國煒昔稱「除了台積電還有什麼」遭出征 網友：真男人大實話

美國總統川普對台灣祭出32%對等關稅，台積電擴大美國投資一事再掀討論。有網友翻出星宇航空董事長張國煒2年前說「除了台積電...

台美藥品交互承認能行？ 業界人士曝本土藥廠反彈大

美國總統川普對台祭出32%關稅，更揚言下一波要把原先排除的「藥品」納入課稅行列，前健保局總經理張鴻仁拋出構想，讓我國食藥...

內閣應對關稅記者會郭智輝不發一語 國民黨：不做事快滾

美國將對台灣課徵32%對等關稅，行政院昨舉行記者會說明，由部會首長親自簡報，但經濟部長郭智輝全程不發一語，反而是由次長何...

美關稅為何一再點名台灣？她研判這原因「吃定民進黨」

美國總統川普宣布對等關稅措施，台灣稅率高達32%，還說「台灣拿走美國晶片和半導體產業」。台北市議員游淑慧今在臉書表示，為...

高關稅他國政要忙交涉 凌濤：台對美第一把交椅在吃潤餅

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨天在社群平台「脆」（Threads）上分享包...

美祭重稅 郭國文建議：採「越南模式」 取消雙邊關稅

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院推出共計880億元協助方案。民進黨立委郭國文表示，政府應調降汽車關稅、貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。