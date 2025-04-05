張善政拋超徵稅收因應對等關稅 藍：可討論

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，桃園市長張善政建議超徵稅收用於紓困轉型等作為因應。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，張善政的建議，黨團認為可以討論，且與普發現金新台幣1萬元毫不衝突。

美國宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院拋新台幣880億元協助方案。張善政昨天表示，建議中央可規劃將2024年超徵的稅收，在這2年用於緊急紓困、數位轉型、產業鏈重組及搶占全球技術前沿。

對於張善政的建議，王鴻薇今天受訪表示，國民黨團認為可以討論，且普發現金1萬元與張善政所提的因應對策也毫不違背，可以多加討論。

王鴻薇指出，2024年稅收超徵5283億元，全民普發現金1萬元用掉2300億元，只占其中的40%，超徵稅收還剩餘相當多的資金，可以讓政府用來因應美國實施對等關稅對於企業的融資補助，且全民普發現金可以對未來可能面臨的經濟衰退，有刺激消費，提振經濟的效果。

另外，王鴻薇表示，美國宣布對台灣課徵對等關稅32%，顯然民進黨政府完全沒有掌握跟準備，現在外界對於內閣是否改組有非常多討論，其中經濟部長郭智輝在昨天的行政院記者會淪為人形立牌，日前在立法院又被民進黨團總召柯建銘要求不能受訪。

王鴻薇質疑，難道郭智輝被下封口令，顯然目前的財經內閣應該要撤換。

王鴻薇也說，不光是財經內閣要撤換，賴政府的國安團隊也出現極大的問題，有參加國安會議的柯建銘曾說，最多也不過被課10%的關稅，難道這就是國安團隊掌握到的訊息，這跟真實狀況相距甚遠，她認為整個國安團隊都應該要換掉。