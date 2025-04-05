因應美國關稅衝擊 黃偉哲擬成立產業對話平台

美國總統川普日前宣布將對多國課徵對等關稅，衝擊全球；台南市長黃偉哲昨天深夜透過臉書發文表示，市府將儘速成立產業對話平台，協助產業因應關稅衝擊。

黃偉哲臉書（Facebook）指出，因應美國政府最新關稅政策影響，行政院已提出總經費新台幣880億元出口供應鏈因應方案。

黃偉哲說，針對瞬息萬變國際局勢，市府將在最快時間成立產業對話平台，邀集受衝擊相關產業和市府經發局、農業局、勞工局、財稅局等相關局處，全力協助產業因應對等關稅衝擊。市府今天表示，預定明天開會討論，再對外說明相關作為。

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