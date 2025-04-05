快訊

西門町驚傳砍人！醉男亂罵沒人理…怒砍路過韓國留學生

金賽綸離世49天...14年摯友女星曬同框畫面哀悼「小傻瓜」太催淚

因應美國關稅衝擊 黃偉哲擬成立產業對話平台

中央社／ 台南5日電

美國總統川普日前宣布將對多國課徵對等關稅，衝擊全球；台南市長黃偉哲昨天深夜透過臉書發文表示，市府將儘速成立產業對話平台，協助產業因應關稅衝擊。

黃偉哲臉書（Facebook）指出，因應美國政府最新關稅政策影響，行政院已提出總經費新台幣880億元出口供應鏈因應方案。

黃偉哲說，針對瞬息萬變國際局勢，市府將在最快時間成立產業對話平台，邀集受衝擊相關產業和市府經發局、農業局、勞工局、財稅局等相關局處，全力協助產業因應對等關稅衝擊。市府今天表示，預定明天開會討論，再對外說明相關作為。

台南製造業有產業隱形冠軍，是全球供應鏈體系中國際代工品牌代表，先前在歐盟碳關稅（CBAM）啟動，面對

「淨零碳排」衝擊時，南市府結合產官學逐漸推動並落實減碳目標。

川普 關稅 黃偉哲

延伸閱讀

有獎闖關手工餅乾花藝免費教 炒熱台南新曾文市政園區

當媽媽的神隊友！台南市推出安胎、育兒指導及保母媒合

1865洋潮來襲！台南安平德記洋行常設展 百年風華再現

清明掃墓祭祖防火災 黃偉哲：市府提供免費回收水

相關新聞

張國煒昔稱「除了台積電還有什麼」遭出征 網友：真男人大實話

美國總統川普對台灣祭出32%對等關稅，台積電擴大美國投資一事再掀討論。有網友翻出星宇航空董事長張國煒2年前說「除了台積電...

台美藥品交互承認能行？ 業界人士曝本土藥廠反彈大

美國總統川普對台祭出32%關稅，更揚言下一波要把原先排除的「藥品」納入課稅行列，前健保局總經理張鴻仁拋出構想，讓我國食藥...

內閣應對關稅記者會郭智輝不發一語 國民黨：不做事快滾

美國將對台灣課徵32%對等關稅，行政院昨舉行記者會說明，由部會首長親自簡報，但經濟部長郭智輝全程不發一語，反而是由次長何...

美關稅為何一再點名台灣？她研判這原因「吃定民進黨」

美國總統川普宣布對等關稅措施，台灣稅率高達32%，還說「台灣拿走美國晶片和半導體產業」。台北市議員游淑慧今在臉書表示，為...

高關稅他國政要忙交涉 凌濤：台對美第一把交椅在吃潤餅

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨天在社群平台「脆」（Threads）上分享包...

美祭重稅 郭國文建議：採「越南模式」 取消雙邊關稅

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院推出共計880億元協助方案。民進黨立委郭國文表示，政府應調降汽車關稅、貨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。