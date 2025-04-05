美對等關稅衝擊 張麗善：不要將有利的都拱手讓人

美國總統川普針對全球輸美貨品徵收對等關稅，對台灣貨品課徵32%關稅，行政院祭出880億元因應，雲林縣長張麗善表示，目前還有談判空間，台灣要思考最有利發展，不要因為兩岸失和，讓人趁虛而入，將自己有利的籌碼都拱手讓人。

張麗善表示，光是台積電在美投資，原本塵埃落定的台灣各廠區計畫能不能按照預期執行，還是縮編規模，都是問號，針對美國祭出高關稅，各國都已開始談判，台灣一定要思考對自己最有利的發展，不要再把自己有利的籌碼都拱手讓人，台積電已到美擴大投資，難道聯電也要拱手讓人嗎？

張麗善認為中央的整體國家政策要有清楚軸線，應該反向思考，如何在國際間讓台灣最有利化，不要因為兩岸失和，讓別人趁虛而入，將對自己有利的都拱手讓人，台灣不能任人宰割，要有短中長期策略，將傷害降到最低。