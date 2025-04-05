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川普關稅重拳恐掃到藥品市場 醫師估打擊我生技產業發展

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
美國總統川普在宣布對台課徵32%關稅後，恐再度針對「藥品」推出關稅。醫師分析，此舉恐讓我國生技產業發展受限。生技產業示意圖。本報資料照片
美國總統川普在宣布對台課徵32%關稅後，恐再度針對「藥品」推出關稅。醫師分析，此舉恐讓我國生技產業發展受限。生技產業示意圖。本報資料照片

美國總統川普在宣布對台課徵32%關稅後，原先醫藥產品、半導體等屬於豁免對象，但他再度表示將針對「藥品」推出關稅。台北市立聯合醫院整合醫學科醫師姜冠宇分析，此舉對我國醫療市場衝擊有限；我國市場受到健保牽制，新興的生技產業多在國外打下基礎，再回台發展，因此恐不利於未來生技產業發展。

不只是零組件等是台灣的隱形冠軍，不少台廠生產高品質、高成本的學名藥在藥界也佔有一席之地。姜冠宇說，我國健保制度下，藥價給付不高，因此這些藥品多鎖定外國市場。美國藥品市場廣大，電視廣告多，使用成藥習慣也比其他國家多，自然成為藥品出走的重要市場。

姜冠宇表示，美國藥品市場若是萎縮，衝擊的是輸往美國的成藥經濟，以及我國新創新興的生技產業。這些處於剛起步的藥廠，需要仰賴美國市場的規模效應，他舉例，很多台灣廠商醫美產品都是在歐、美市場發跡，等到產品爆紅後才開始在台灣市場銷售。

姜冠宇指出，關稅重拳若是打到醫藥產品，恐怕讓這些起步中的產品，難以發展，最終抑制我國生技產業發展。然而，這些高品質、高成本的藥物，原本就是瞄準國外市場，並非著眼我國健保市場，因此對我國醫療產業影響有限。

川普 關稅

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