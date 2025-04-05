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要蕭美琴致電川普溝通關稅 張啓楷：不是跟美關係很好？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立委張啓楷表示，越南、日韓都已相繼與美國溝通關稅問題，要賴清德跟蕭美琴也盡快致電美國。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委張啓楷表示，越南、日韓都已相繼與美國溝通關稅問題，要賴清德跟蕭美琴也盡快致電美國。圖／聯合報系資料照

針對美國將課台灣32%關稅，行政院長卓榮泰昨開記者會說明880億因應措施。民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，政府現在提出大撒幣，根本畫錯重點，越南、日韓都已相繼與美國溝通關稅問題，「我們副總統蕭美琴不是跟美國關係很好？」張還強調，卓應盡快到立院專案報告。

張啓楷今表示，政府的「安心睡」被敲醒後，至今還驚惶失措，搞不清楚方向，現在提880億特別預算，根本是畫錯重點，政府可以好好去看看各國在做什麼事，首先絕大多數國家都在跟美國溝通跟談判，要慢慢把關稅壓下來；其次要趕快邀集重要企業坐下來談，了解其需求。

張啓楷說，日本已邀在野黨要共商國是、要解決問題，但我國政府現在反而是提出大撒幣，根本畫錯重點。另外民進黨政府還在推動大罷免，「一邊在推動大罷免，一邊還在這邊說要協商，沒發現左腳踩右腳？」當務之急就是停止大罷免，不要再撕裂台灣造成對立。

張啓楷再舉例，越南已由總書記打給美國總統川普，聊得非常好，現在就是要把美國進口到越南的關稅全部降低，反之越南產品到美國的關稅也可降低，日本、南韓也都相繼再溝通，「我們蕭美琴副總統不是跟美國關係很好嗎？賴清德總統跟蕭美琴都可以打電話啊，有必要時可以去一趟美國，若卓院長不盡快改組，也可以趕快去美國。」

至於卓榮泰提出要找朝野共商國是，張啓楷認為，應該要是賴清德站到第一線，看是要召開國是會議，或邀集在野黨主席跟領袖溝通，再來就是對大罷免踩煞車，「一邊痛下殺手，一邊邀請坐下來談，這是非常諷刺的事情」，另外卓榮泰盡快到立院院會做專案報告，民進黨也不要再亂了，趕快讓卓院長來報告，至於880億因應措施就到專案報告裡面談，先去解決美國降低關稅問題，再來談後去特別預算，才不會本末倒置。

川普 張啓楷 蕭美琴 關稅

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