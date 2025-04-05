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美課我重稅...工具機產業淪重災區 中市府成立專案小組因應

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
美對台課重稅，機械公會：「今年機械出口要成長5%至10%的目標恐難達成了！」圖／聯合報系資料照片
美對台課重稅，機械公會：「今年機械出口要成長5%至10%的目標恐難達成了！」圖／聯合報系資料照片

美國總統川普宣布對台課32%關稅，台灣機械產業首當其衝，其中工具機產業更是「重災區」，甚至業者籲政府速解決，否則出走美國設廠。台中市政府今宣布，將成立「專案小組」，並提供專線諮詢服務，主動掌握業者受衝擊情形，協助產業共度難關。

台灣工具機暨零組件公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華認為，美國對台灣課32%重稅，對台灣工具機產業「很傷」，台灣工具機廠多為做OEM代工，難有資本面對重稅衝擊，政府應正視問題的嚴重性；以集團在美國加州備妥1200萬至1500萬美元的存貨約可賣一年，目前還在可控範圍內，盼政府盡速與美國協商降低稅率，否則集團勢必要考慮到美國設廠。

台中市經發局表示，行政院昨召開「川普關稅因應說明會」，宣布4月8日正式啟動我國出口供應鏈支持方案，市府將持續掌握中央政府各項協助方案，並成立專案小組，協助對接中央資源，降低產業受到美國提高關稅的衝擊。

經發局說明，美國提高關稅，台中以出口導向的製造業將首當其衝，尤其台中有逾300家廠商生產商品銷美、歐為主，且以中間商品為大宗受到影響。

經發局指出，台中是台灣工具機產業重鎮，根據台灣工具機暨零組件工業同業公會的資料顯示，去年台灣工具機總出口值約為22.18億美元，其中美國是第二大出口國，出口額3.41億美元，占我國出口總額15.4%，至於關鍵零組件對美出口約占總出口量的7%；台中聚集全台7成手工具產業產業，2024年台灣手工具產業的出口總值約為37.8億美元，其中對美出口約占50%、約18.9億美元。

經發局指出，美國對台灣課徵32%重稅，直接衝擊我方在美的價格競爭力，市府針對台中產業出口競爭力受美方關稅影響程度，除了主動了解公會與廠區代表需求，並委辦智庫專案計畫研究以為因應。

川普 關稅

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