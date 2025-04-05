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高關稅他國政要忙交涉 凌濤：台對美第一把交椅在吃潤餅

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨天在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。圖／擷取自蕭美琴社群平台「脆」（Threads）
美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨天在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。圖／擷取自蕭美琴社群平台「脆」（Threads）

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，曾任駐美代表的副總統蕭美琴昨天在社群平台「脆」（Threads）上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，他國政要都在忙交涉，而賴政府對美溝通第一把交椅的蕭美琴在「清明節吃潤餅。」

凌濤表示，面對川普發起的關稅重懲，越南副總理胡德福（Ho Duc Phoc）對美國進行工作訪問；日本經濟產業大臣武藤容治（Yoji Muto）對美關稅表達「極為令人遺憾」；印度商業和工業部長皮尤什．戈亞爾（Piyush Goyal）前往美國進行貿易談判，而賴政府對美溝通第一把交椅的蕭美琴在清明節吃潤餅。

凌濤指出，他看了一下留言，蕭美琴在社群平台上詢問，潤餅大家都包什麼料？網由留言「包32%關稅」、「頓時全民失去食慾」。凌濤說，台灣人民很悲情，政府睡完，說抱歉來晚了，結果是拿人民納稅錢880億去補貼，溝通在哪裡，嚴正交涉在哪裡？

凌濤 川普 清明節 潤餅 蕭美琴 關稅

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