內閣應對關稅記者會郭智輝不發一語 國民黨：不做事快滾

美國將對台灣課徵32%對等關稅，行政院昨舉行記者會說明，由部會首長親自簡報，但經濟部長郭智輝全程不發一語，反而是由次長何晉滄簡報。國民黨副發言人康晉瑜表示，郭智輝現在的表現，儼然成為賴清德政府酬庸成員第一名，如果不做事，快滾好嗎？

康晉瑜表示，行政院召開記者會，邀集文武百官應對關稅，內容卻是空洞不堪，以為只要砸大錢880億就能解決關稅衝擊，果不然引發眾怒。但更令人意外的是，當其他部會首長自己上陣回應時，主掌國家經濟發展大計的郭智輝竟然從頭到尾呆坐原地、不發一語？

康晉瑜指出，過去郭智輝在立法院裡，宛如酬庸、養老部長，一問三不知，審查政府總預算，當立委問起郭智輝知不知道經濟部預算多少，竟然完全回答不出來。另外，當媒體詢問未來水價漲不漲時，郭智輝直言「不知道」、「還要研討」，結果還需要民進黨立院黨團總召柯建銘出來護航代為宣布「不可能漲」，到底誰在當部長？

康晉瑜質疑，面對美方關稅危局，既然部長都已經親自出席記者會了，反而交由何晉滄簡報，是郭智輝自己完全沒有掌握？還是能力不足回應？難道現在經濟部長秉持「不做事，就不會做錯事」、「不說話，就不會說錯話」的躺平原則？直接不說話、不再需要對民意負責，回應產業界憂心？

康晉瑜引述外媒預估，指32%關稅恐將影響台灣對美出口減少約63％，讓GDP收縮3.8％。周三台指期夜盤大跳水，上下震幅高達860點，終場下跌437點，預計周一台股開盤也將面臨空前重擊。

康晉瑜呼籲，美國關稅所帶來的國家巨大挑戰在前，國家部會首長應該回應民眾期待，而非潛水、擺爛。郭智輝現在的表現，儼然成為賴清德政府酬庸成員第一名，如果不做事，快滾好嗎？