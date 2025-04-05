指內閣應對關稅記者會郭智輝淪立牌 王鴻薇拋改組內閣

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰昨下午舉行記者會，提出規模達880億元的因應計畫，卻被網友批評幾乎整場記者會都在做背景說明，內容空洞。國民黨立委王鴻薇今日提出撤換內閣成員，經濟部長郭智輝宛如人形立牌，此外國安團隊也應整組換掉。

王鴻薇說，這次美國課徵我方32%關稅，政府顯然完全沒有掌握，且也完全沒有準備好，所以現在外界對於卓內閣是不是應該做內閣改組，以及是不是要撤換閣員，大家有非常熱烈的討論，尤其是經濟部長。

王鴻薇表示，大家看到在昨天的記者會，經濟部長竟然淪為人形立牌，而前兩天在立法院，又被民進黨立院黨團總召柯建銘要求說不能夠發言。在這個節骨眼，難道經濟部長被封口了嗎？財經內閣真的應該要撤換。

王鴻薇指出，另外，國安團隊其實也出了極大的問題，因為根據柯建銘的說法，柯說他有參加過國安會議，最多也不過會課10%而已，這難道就是國安團隊掌握到的訊息嗎，跟真實的狀況距離如此遙遠，整組的國安團隊都應該換掉了。

關於桃園市長張善政提出要用超徵稅收5283億作為因應關稅調高，王鴻薇說，這部分可以討論，且跟普發現金一萬元毫不衝突，因為普發現金一萬元用掉2300億元，占約40%，超徵稅收裡還有相當多的資金可以用在因應關稅調高對於企業的融資補助。普發現金一萬元也可以對未來可能面臨的經濟衰退，有刺激消費振興經濟的效果。

王鴻薇說，普發現金跟張善政所提出來的因應對策，毫不違背，且可多加討論。