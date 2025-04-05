快訊

林志玲為3歲兒下廚！手作神級便當網讚：根本藝術品

美對等關稅衝擊全球 川普再發聲：大企業根本不擔心

獨／80位「心碎爸媽」向立院陳情 盼虐殺未滿12歲童死刑

聽新聞
0:00 / 0:00

指內閣應對關稅記者會郭智輝淪立牌 王鴻薇拋改組內閣

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰（中）昨天率內閣團隊說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影
因應美國對等關稅，行政院長卓榮泰（中）昨天率內閣團隊說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰昨下午舉行記者會，提出規模達880億元的因應計畫，卻被網友批評幾乎整場記者會都在做背景說明，內容空洞。國民黨立委王鴻薇今日提出撤換內閣成員，經濟部長郭智輝宛如人形立牌，此外國安團隊也應整組換掉。

王鴻薇說，這次美國課徵我方32%關稅，政府顯然完全沒有掌握，且也完全沒有準備好，所以現在外界對於卓內閣是不是應該做內閣改組，以及是不是要撤換閣員，大家有非常熱烈的討論，尤其是經濟部長。

王鴻薇表示，大家看到在昨天的記者會，經濟部長竟然淪為人形立牌，而前兩天在立法院，又被民進黨立院黨團總召柯建銘要求說不能夠發言。在這個節骨眼，難道經濟部長被封口了嗎？財經內閣真的應該要撤換。

王鴻薇指出，另外，國安團隊其實也出了極大的問題，因為根據柯建銘的說法，柯說他有參加過國安會議，最多也不過會課10%而已，這難道就是國安團隊掌握到的訊息嗎，跟真實的狀況距離如此遙遠，整組的國安團隊都應該換掉了。

關於桃園市長張善政提出要用超徵稅收5283億作為因應關稅調高，王鴻薇說，這部分可以討論，且跟普發現金一萬元毫不衝突，因為普發現金一萬元用掉2300億元，占約40%，超徵稅收裡還有相當多的資金可以用在因應關稅調高對於企業的融資補助。普發現金一萬元也可以對未來可能面臨的經濟衰退，有刺激消費振興經濟的效果。

王鴻薇說，普發現金跟張善政所提出來的因應對策，毫不違背，且可多加討論。

內閣 川普 王鴻薇 郭智輝 關稅

延伸閱讀

卓榮泰拋邀朝野共商國是 王鴻薇說樂意：但須解決5件事

政院880億因應美國關稅戰 王鴻薇：一開口就是大撒幣

張善政建議用超徵稅收因應美國關稅戰 王鴻薇：可討論

柯建銘扯美對台關稅10% 王鴻薇：國安經濟不整組換掉？

相關新聞

金融時報：吳釗燮林佳龍訪美 川普上任後首次美台「秘密對話」

金融時報報導，隨著中國持續擴大對台灣的軍事壓力，台灣的國家安全會議秘書長吳釗燮正率領代表團在美國華盛頓訪問，4日與華府秘...

內閣應對關稅記者會郭智輝不發一語 國民黨：不做事快滾

美國將對台灣課徵32%對等關稅，行政院昨舉行記者會說明，由部會首長親自簡報，但經濟部長郭智輝全程不發一語，反而是由次長何...

對等關稅針對中國？ 矢板明夫：美中貿易大戰2.0、台灣有3件事可做

美國總統川普推動全球貿易政策，將對台灣課徵32%對等關稅。日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫在「矢板明夫俱樂部」...

因應對等關稅 卓榮泰宣布砸880億元 李艷秋：不知所云、不著邊際

美國將對台課徵32%對等關稅，行政院長卓榮泰昨宣布投入880億元協助方案。對此，資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」...

指內閣應對關稅記者會郭智輝淪立牌 王鴻薇拋改組內閣

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰昨下午舉行記者會，提出規模達880億元的因應計畫，卻被網友批評幾乎整場...

對等關稅關鍵談判期 專家：說教無用川普要的是承諾

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，對等關稅將於4月9日生效。專家解讀，對等關稅公布日與實施日間的差距，明顯是協商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。