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卓內閣想兩天僅提880億方案 黃健豪：要有準備面對震撼

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨立委黃健豪表示，記者會不斷強調美國這個算式不合理，但民眾不想聽行政院長吐苦水，若商討論兩天後的結論是提出880億方案，那引述卓榮泰的結論，「要有心理準備面對震撼」。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委黃健豪表示，記者會不斷強調美國這個算式不合理，但民眾不想聽行政院長吐苦水，若商討論兩天後的結論是提出880億方案，那引述卓榮泰的結論，「要有心理準備面對震撼」。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰在美國總統川普公布關稅政策的36小時後舉行記者會說明因應措施，提出880億元的協助方案，且下周將邀朝野共商國是。國民黨立委黃健豪表示，記者會不斷強調美國這個算式不合理，但民眾不想聽行政院長吐苦水，若商討論兩天後的結論是提出880億方案，那引述卓榮泰的結論，「要有心理準備面對震撼」。

黃健豪表示，他不反對政府計畫提供880億元台幣的9大面向20項措施「出口供應鏈支持方案」，一定有很多人需要這筆錢救急，他甚至覺得880億太少，而所謂的四大金融措施，只是貸款，且條件嚴苛，不是真的紓困，中小企業根本撐不過去。

黃健豪說，雖然他人微言輕，區區一個面臨罷免的在野黨立委，但還是要提醒行政部門，880億台幣，只不過是26億美金，但台灣今天面對的是美國2.44兆台幣、739億美金的貿易逆差金額。

黃健豪提到，昨天的記者會只交代了短期馬上面對關稅衝擊，對內怎麼救急，但似乎沒有提到，對外政府到底準備了什麼？另外，卓榮泰在記者會上說下周要邀請國會朝野共商國是，面對關稅貿易戰的重大衝擊，他的立場當然就是要合作面對，但是「團結國家」目前看起來只是口號，實際上癱瘓國會運作的是執政黨。

談及記者會各部會的說明內容，黃健豪批評，經貿談判代表辦公室說，要去找美國會議員及各州參眾議員、美國商會遊說。一方面這是日常就有在做吧？不然駐美代表處在忙什麼？另一方面，該遊說的不是國會議員或各州了，中華民國政府與川普到底有沒有溝通管道？

至於財政部「簡化通關」，降低行政成本的措施，黃健豪說，這也是本來就該做的，為什麼之前業者抱怨都不聽？

黃健豪感嘆，整場記者會不斷強調美國這個算式不合理，但其他國家都已經陸續展開對話、談判或自保，民眾想看到的是這個，而不是聽行政院長和各部會首長吐苦水和抱怨，如果中華民國這麼多官員會商討論兩天後的結論是提出880億方案，那引述卓榮泰的結論，「要有心理準備面對震撼」。

國民黨立委賴士葆說，在尋求朝野協商之前，卓榮泰先解釋要把各部會解凍報告壓多久，還是又準備利用關稅補貼，來延長交付解凍報告以推波助瀾惡罷政爭？那就是自己演戲的窒礙難行了。

卓榮泰 川普 關稅 黃健豪

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