川普揮關稅大刀 雲嘉嘉產業團體憂「產業斷鏈重新洗牌」

美國總統川普對台灣揮關稅大刀，祭32%高關稅，行政院長卓榮泰昨天率閣員公布9大面向、20項支持產業措施；集結雲嘉嘉63家上市、上櫃公司及優質企業組成的「義雲會」創會會長林文村及會員，全程關注，林文村說，「高關稅未訂落日條款，銷美產業大家一團亂，憂心產業斷鏈、斷資金，重新洗牌」。

川普宣布對台灣銷美商品課徵30%高關稅，超乎外界預期，產業界慌了手腳，碰上清明連假，大家無能為力，卓榮泰未開記者會前，許多產業界人士預期紓困救急政策工具，不外低利融資、稅賦等，果不其然，卓榮泰端出880億元援助產業，但嘉縣工業會理事長呂武錦說，最要是政府趕緊去跟川普交涉調降關稅才有用。

呂武錦說，大家原預期頂多課徵10%關稅，豈料，一下子暴增為30％，產業措手不及，若不調降，生意難做，訂單可能被其他國家產業搶走，大家唑咧等，政府雖端出救急政策資金，最重要還是在高關稅未上路前，快去跟川普交涉，畢竟台積電都宣布千億美金投資美國。

「與美國做生意拿麼久，未碰過這次拿麼高關稅的衝擊」，林文村說，銷美鞋子、汽車零組件等產業衝擊大，現在連台商避險的東南亞國家也難逃高關稅，躲不掉，高關稅轉嫁的成本製造商、通路、零售商負擔，如何負擔轉嫁是一大問題，有的貨品在船上。

林文村說，這波高關稅衝擊，銷美產業是海嘯第一排，後續對國內經濟衝擊大，產業恐斷鏈，斷資金，重新洗牌，對產業體質、財務現金流，嚴格檢視，最終適者生存。

義雲會會員目前有63家企業，包括世紀鋼鐵、福隆纖維玻璃、遠東機械、三福企業、台灣鯛、古坑咖啡等，創會會長順億關係企業總裁林文村是嘉中、台大畢業，企業公司生產飼料、旅行箱包、千斤頂，兼經營不動產物業，公司廠區分布台灣、大陸、泰國、越南、美國。