國發會鼓勵台企回流 詹順貴批：又要大徵收土地了？

國發會主委劉鏡清4日透露，由於許多台商在中國大陸、東南亞生產基地的對等關稅都高過台灣，部分台商將回台生產，或調整供應鏈結構在台組裝，要回台的企業不算少，國發會擬推出整體優化台灣投資環境措施，協助業者取得土地與人才。前環保署副署長詹順貴臉書批評，這是在告訴台灣底層人民，尤其農民，政府又要大徵收人民土地了嗎？

詹順貴表示，難道都不用評估一下這些當初跑去中國、東南亞設廠的台商，所經營的企業、產業究竟有無競爭力或發展願景？也不用評估如此鼓勵回流，對台灣未來水、電供給的排擠效應？尤其應該要從寬預留給台積電未來繼續擴廠需求。

詹順貴說，就這樣冒冒然說鼓勵回台，還說要幫忙找土地，置一直根留台灣的底層人民，尤其農民於何地？真的是無能又爛得很徹底的產經閣員，包括經濟部、國發會與國科會。