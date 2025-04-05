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金融時報：吳釗燮林佳龍訪美 川普上任後首次美台「秘密對話」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
金融時報報導，前外交部長、國安會秘書長吳釗燮（圖左）與外交部長林佳龍（圖右）密訪美國華盛頓地區。圖為兩人外交部長交接典禮合影。本報資料照
金融時報報導，前外交部長、國安會秘書長吳釗燮（圖左）與外交部長林佳龍（圖右）密訪美國華盛頓地區。圖為兩人外交部長交接典禮合影。本報資料照

金融時報報導，隨著中國持續擴大對台灣的軍事壓力，台灣的國家安全會議秘書長吳釗燮正率領代表團在美國華盛頓訪問，4日與華府秘密會談，討論安全議題，外交部長林佳龍亦也有出席。

報導指，美台官員多年來都有透過「特殊管道」，舉行有關安全問題的會議，一般會有白宮國家安全委員會等官員參與。此次會談定於當地時間4日舉行，除正值解放軍日前在台海進行一連兩日的大規模軍演，亦是美國總統川普1月上任以來首次。

這種特殊對話管道在2021年首次由金融時報披露。當時時任外交部長的吳釗燮率領台灣代表團與美國官員在馬里蘭州城市安納波利斯（Annapolis）會面。

而吳釗燮和林佳龍上次訪美是2024年8月，也是總統賴清德5月上任以來的首批高階訪美團。

由於美台沒有正式邦交關係，根據歷屆政府慣例，台灣總統、副總統、外交或國防部長等具有主權意義的政府首長，不能進入美國「華盛頓哥倫比亞特區」（District of Columbia）。 只能在美國其他城市進行過境停留。

對此，白宮和台北駐美代表處拒絕置評。

吳釗燮 川普 林佳龍 關稅

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