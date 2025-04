【專家之眼】總統貼文表態 如何直球對決

美國總統川普4月3日公開宣示,並且提出詳細清單,對全球各國實施對抗性關稅;但在此案揭曉之前,由於綠營執政團隊顯然低估川普總統政治意志,並且在事前以相當輕慢態度,並未嚴陣以待妥善準備因應方案,甚至宣稱台灣鄉親不必擔心可以安心入眠。因此當事實真相如同晴天霹靂消息傳來後,由於反差過大,台灣社會譁然,企業界一片哀嚎,在野黨嚴辭批評,賴清德執政團隊蒙受嚴重政治壓力與社會負面評議衝擊,隨即在官邸召開執政高層會議,其中包括由閣揆卓榮泰所率行政團隊,再加上國家安全團隊核心成員,展開緊急會商。

不過從會後政府各個體系對外發言內容顯示,其中包括賴清德透過臉書貼文喊話,確實難以看出具體作為,只是不斷重申,將與美方協商解決雙方爭議。只要稍具政治判斷能力,其實就會看破現在綠營執政團隊手腳;講得不客氣,就是千金難買早知道,事前判斷錯誤,情報完全失靈,高估台灣在美國川普政府眼中地位,更低估川普本人政治意志與決心,因此當實際狀況與預估情勢產生嚴重落差時,自然就會有此種手忙腳亂驚惶失措現象。

但讓人感到最不可思議之處,就是賴清德總統,透過個人社交媒體帳戶,貼出英文聲明表達立場;其內容為:“Taiwan values its strong economic partnership with the US. Our trade surplus with the US is a result of policy shifts, not unfair trade practices. We look forward to working closely with the US to ensure a fair, mutually beneficial approach that strengthens our shared prosperity.“

儘管此份貼文招致移花接木,刻意附在川普總統增加關稅後,向美國民眾宣告貼文下方,確實引起台灣社會強烈關注;但很快總統府就出面澄清,並將此種刻意變造圖像斥為假訊息。不過由於國家元首動見觀瞻,而且透過社交媒體以英文公開表態,顯然就是在對美國川普政府喊話,而且貼文內容明確指出我國對美貿易出超盈餘係因政策調整轉變所致,絕非源自不公平貿易措施;賴清德總統態度算是相當強硬。

假若對比美國政府主管官員,甚至包括川普總統本人,都曾經多次指稱我方對美貿易所採多項措施並不公平,顯然賴清德總統並不買帳,並且在貼文敘事時,根本不假辭色,就採取直接駁斥手法,看來未來就算是能夠讓美方願意協商談判,恐怕直球對決勢不可免。

但吾人必須要問,政府手中有何籌碼?能夠保證華盛頓主管貿易政策與談判官員願意積極回應我方要求,並且順利讓其坐上談判桌。特別是當賴清德總統聲稱要透過雙方密切合作,尋求公平互惠方案,期能強化雙方共享繁榮時,吾人更要質疑,既然是宣稱要「強化」雙方共享繁榮,其前提自然就是目前雙方既有貿易狀態就是共享繁榮,那為何還必須與美方協商與密切合作,以便尋求公平互惠方案?

而且當聲稱我國對美貿易出超盈餘係因政策調整轉變所致,到底賴清德總統是認為問題是出在我國政府調整與轉變政策,抑或是這些政策調整轉變是源自美國政府?假若是指前者,賴清德早該採取行動修訂政策,避免對美貿易失衡繼續擴大,假若是指後者,賴清德總統如此挑明點破,會不會讓美國政府覺得賴清德總統根本就是試圖卸責,將貿易失衡責任推到美方身上。這種豬八戒照鏡子搞到裡外都不是人說辭,顯然未曾深思熟慮,將來與美方協商談判時,對此難堪攤牌風險極高。

總而言之,未來對美針對關稅協商談判能否成局,其實是充滿不確定性;賴清德總統透過社交媒體帳戶,如此露骨公開貼文表態,對於未來與美對話協商政務首長與政府官員來說,其實就是基本政策指導與談判底線;但問題在於完全不接受美方指控我貿易措施不公,未來能有妥協空間與妥協方案嗎?