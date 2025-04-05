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川普喊藥品徵稅 藥師界憂台灣更缺藥

聯合報／ 記者侯思蘋賴昀岫周宗禎／連線報導
生策會監事、藥政處前處長胡幼圃。圖／聯合報系資料照片
生策會監事、藥政處前處長胡幼圃。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普宣示不久的將來將針對「藥品」推出關稅，並以前所未有的程度開徵，國內藥廠、醫材廠將受到衝擊，生策會監事、藥政處前處長胡幼圃昨天呼籲，政府能提前規畫相關的應變措施及長期產業發展方向。藥師公會則憂心恐將讓缺藥潮更加嚴峻。

胡幼圃表示，政府不能因為美國提高關稅，也跟著提升台灣藥品的關稅，政府也應該要補貼藥價。此外，胡幼圃指出，課稅對具有國際專利外銷的藥廠影響不大，但像是出口原料藥、學名藥等外銷廠，和我國近幾年積極推動的ＣＤＭＯ（代工廠）就會受到比較大的衝擊。

他說，為規避在台製造的高關稅問題，他認為，政府應該要補助廠商去美國或低關稅國家租賃或購買當地廠房，使價格更具競爭力。同時他也建議降低健康食品的出口關稅。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，當全球製藥成本增加，售價也將提高，而台灣的健保制度，使藥品利潤低，藥廠可預期優先剔除台灣市場，新制上路，台灣將首當其衝。

而台灣農產品也首當其衝。台灣蘭花去年外銷產值約一點五四億美元，美國占約四成，是外銷第一大市場，川普祭出的百分之卅二關稅，讓蘭農不知所措，台灣蘭花產銷發展協會前理事長黃志豐說，現在台灣還有一大批蘭花正船運美國途中，聯絡美國客戶，對方也不知道該怎麼因應高額進口稅。「關稅若提高到百分之卅二，美國客戶沒辦法吸收，那台灣蘭花產業有可能沒有明天」。

川普 關稅

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