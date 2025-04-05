新聞眼／撒幣補助外 賴政府降低關稅毫無對策

美國總統川普對台灣揮關稅大刀，行政院長卓榮泰歷經一天神隱後，終於出面率領閣員大陣仗開記者會公布九大面向、廿項支持產業措施，都難掩行政部門被「川普海嘯」殺了個措手不及的事實。

更重要的是，行政院所提的充其量都只在現行百分之卅二高關稅框架下的補救措施，對於要如何跟美方「嚴正交涉」設法降低不合理的關稅，賴政府卻完全拿不出對策。

政府提出將對美強力交涉，但官員也坦言美方政策有其不確定性，我方對美交涉究竟能有多少效果更是難以預期，何況大家更想問，在美方尚未掀牌，我方就已經先讓台積電赴美設廠，如今再加上美豬美牛等農產品再次叩關的壓力下，甚至傳聞在白宮的主導下，台積電要與英特爾合資成立公司，等於用台積電的技術救英特爾，台灣究竟有多少籌碼可和美方「交涉」？昨天記者會上，兼任行政院經貿辦公室總談判代表的政委楊珍妮只說會全方位溝通，通篇聽起來就是空話。

政府的支持產業方案洋洋灑灑廿項，不過從新冠疫情紓困振興、去年四○三震災善後到這次關稅危機，政府總是推出融資貸款、租稅優惠、轉型升級以及補貼等措施，同樣的方案、場景反覆上演，問題是政府和產業界何時能走出萬事只剩撒錢補貼的無限循環？關鍵還是在要如何降低關稅。

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對美交涉前景未明且不容樂觀，而對台灣而言，最壞的情況將是減少對美出口、降低關稅，甚至產業、供應鏈等外移，這對台灣經濟將造成嚴重的打擊，但看來行政團隊事前既無掌握更毫無因應，卓揆才會在川普公布關稅前一晚要國人「安心入睡」，直到川普掀牌了，行政團隊才臨時抱佛腳，因為執政黨把全部精力都放在如何奪回國會最大黨。

現在卓榮泰推出八八○億元支持方案，再次訴求朝野團結，然而團結的基礎是互信，卓榮泰在呼籲團結之際，是否更應告訴國人，下鄉宣講還去不去？民進黨也該告訴全民，大罷免還推不推？