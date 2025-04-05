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對美交涉 涉外人士：尚未找到突破口

聯合報／ 記者陳熙文李人岳王千豪／連線報導

美國總統川普宣布對台課徵百分之卅二對等關稅賴清德總統指示行政院持續與美方強力交涉。有涉外人士研判這會是談判的起點，指我國代表處正積極地與美國各級單位接觸中，不過尚未找到突破口。

政務委員楊珍妮昨表示，將向美方政府官員、國會議員、商會團體進行全方位溝通。

涉外人士指出，華府各界人士都判斷川普的關稅政策只是與各國談判的開端，但現階段的遊戲規則並不明朗，尤其可能只有川普能做決定，我方雖努力與各級政府溝通，但尚未找到突破口。

政治大學國際事務學院全球及區域風險評估中心主任黃奎博說，涉外人士稱正在找與美國各級政府的突破口，恐是病急亂投醫，因為關鍵在川普和其核心幕僚團隊。美國對多數國家廣徵關稅，連以色列都盯上，台灣自難倖免。

外界關切我方對美有何談判籌碼，是否副總統蕭美琴參與對美溝通？行政院長卓榮泰說，「台美經貿小組」一直由行政院副院長鄭麗君率領，她會很充分掌握國家目前的所有情勢。

楊珍妮說，未來對美交涉談判的目標，為降低對等關稅率或限縮課稅範圍，為我國業者爭取最大利益，維持國際競爭的公平地位。策略上將向美方政府官員、國會議員、商會團體進行全方位溝通，強調雙方產業貿易結構的互補性，並處理美方關切的貨品貿易逆差問題。

至於我方是否可能調降進口關稅、降低汽車產業進口關稅，或消除美豬美牛的貿易障礙？卓榮泰說，在合理、有共同標準情況下，台灣願意跟世界站在一起，但維護國人健康會列為優先考量。

此外，美國對台祭出高關稅是否加劇疑美論？卓榮泰說，美國新的關稅政策是普遍性，針對世界絕大多數國家，雖然當中充滿很多不公平，但也是普遍性的；中華民國台灣政府會對整件事提出強烈的反應，極力做有效的調適。

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