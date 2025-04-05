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政院投入880億元助農工 挨批畫錯重點

聯合報／ 記者李人岳王千豪周佑政屈彥辰蔡晉宇張曼蘋／台北報導
美國將對台灣課徵百分之卅二的對等關稅，行政院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（左）昨召開記者會，宣布將投入八八○億元協助企業。記者許正宏／攝影
美國將對台灣課徵百分之卅二的對等關稅，行政院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（左）昨召開記者會，宣布將投入八八○億元協助企業。記者許正宏／攝影

美國將對台灣課徵百分之卅二對等關稅，行政院長卓榮泰昨召開記者會，宣布將投入八八○億元，針對九大面向、提出廿項協助方案，他並表示，下周將邀朝野共商國是，用最快速度提出特別條例、編列特別預算，也將檢討今年總預算案如何合理調適。

國民黨立院黨團書記長王鴻薇說，又是一個大撒幣計畫，我方現在無法跟美國交涉也不曉得交涉內容，一張口就來跟納稅人要錢，根本畫錯重點；樂意朝野對談，但民進黨應先停止癱瘓國會議事、下鄉宣講大罷免。民眾黨主席黃國昌說，願與朝野政黨共商國是，但卓榮泰不應繼續擔任閣揆阻礙國家前進；民眾黨也說，賴清德總統應站上第一線召集國是會議，承擔總統該負的責任。

政院因應美關稅措施 製表／政治中心
政院因應美關稅措施 製表／政治中心

美國總統川普二日宣布對等關稅，前天府院與各部會首長神隱，引爆民眾怒火；卓榮泰昨終於親上火線開記者會，一開始就表示「很抱歉來晚了一天」，強調行政團隊這兩天從早到晚持續不同工作會議。

卓榮泰說，美國政府的變化在不確定狀況，而且會非常劇烈，未來的衝擊一定是有的，政府會進一步積極研商，「但一定要有心理的準備，面對一場震撼」。

行政院副院長鄭麗君說，我方曾從稅率百分之十到極端情境的百分之卅五都試算過，最後是以「百分之廿五加Ｎ」來推估試算，但不代表我方認為百分之廿五是合理稅率。「Ｎ」則代表升級的支持措施。

政院評估對美出口，包括電子資訊、鋼鐵、金屬、機械、汽車零組件、建材和家電等產業，關稅影響比較明顯重大。農業方面，蝴蝶蘭、毛豆、茶葉、吳郭魚、鬼頭刀等農漁業產品，可能有消費市場縮小、減少競爭優勢的疑慮。

賴總統前天深夜透過社群平台「Ｘ」表示，台灣對美國的貿易順差是由於近期政策轉變，而非不公平的貿易行為。台灣將持續致力於與美國密切合作，推動公平、互利的方式，以促進雙方共同的繁榮與經濟韌性。

國民黨主席朱立倫表示，卓榮泰提出的紓困方案是短期止痛藥，八八○億元台幣也不過廿六億美元，面對每年台灣可能損失的三七○億美元規模，根本就是杯水車薪。國民黨立委許宇甄說，國難當頭，賴清德、卓榮泰還在推動大罷免，一手拿棍子、一手遞橄欖枝的兩手策略「你們是精神分裂還是在裝可憐？」

政院昨記者會歷時逾一個半小時，卻花了大半時間背景說明，大批網友對政府應對措施不領情，有網友留言說「講來講去只有補助」、「找那麼多人來說幹話，就是要大家聽得霧煞煞」。

川普 關稅

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