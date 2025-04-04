林伯豐：政府不能看到美國就軟掉 要同步對美國加關稅才有談判籌碼

行政院今天下午舉行「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案記者會」，對於卓揆舉行的這場記者會，三三會理事長林伯豐接受本報訪問時，不僅認為800億元的補貼「無濟於事」，他也強調，政府應該要對美國採取拉高關稅的方式，才有談判籌碼，並應儘速爭取和美國簽定BTA（雙邊貿易協定）；林伯豐也語重心長地表示，比起重視政治，政府更應該多重視經濟與人民福祉。

林伯豐質疑，廠商對美國出口是幾千億的事：「800億補貼怎麼夠？」另外，台灣的廠商現在是去美國銷售、出口有困難，要怎麼補貼？補貼給哪些行業？這些都沒說清楚，他呼籲，台灣政府應協助廠商在國內發展，並出口至美國以外的其他國家，此外，台灣投資獎勵作的不夠：「現在政府都在弄政治問題，經濟上的反而疏忽了！」

國發會主委劉鏡清在記者會上表示，已有台商表態要把生產基地從越南轉回台灣，但林伯豐則反批，政府的條件何在？想吸引台商回來，但現在缺水缺電是常態，工業區土地又貴，過去還有006688（工業區土地租金優惠調整措施），現在沒有，他也反問：「獎勵政策何在？」

林伯豐也強調，政府若要台商回台灣投資，就要優化台灣的條件，政府必須爭取和美國簽署BTA，現在因為沒有BTA，去美國投資還得資本投資課稅，根本就不合理，所以才不得不經過第三地去投資。

對於向美國談判關稅，林伯豐直言，台灣政府現在「看到美國就軟掉了」，台灣也要向美國進口提高關稅，例如牛肉的進口，對日本或中國降稅，但對美國加稅，就是其中談判的方式，他認為只有採取對美國同步加稅，也就是其他國家所謂的報復性關稅措施，才有談判的條件。

他指出，此時應該鼓勵外資及台商回台投資，尤其他回憶，當年李國鼎先生時代，台灣經濟強盛，很多外來投資，而很多政府優惠政策為何過去能執行，現在不行？他感嘆，政府應該重視經濟及人民福祉，比重視政治還重要，此時應召產官學專家一起來商量因應對策。

林伯豐也建議，應該要把出口地從美國分散出去，他也感嘆，台灣出口最多是大陸，其次才是美國，但現在政府和對岸關係緊張，現在這種情況更無助經濟成長，但至少可協助分散到其他第三、第四大出口國，政府應該設法來優化台商競爭力、拚出新的供應鏈和市場銷售管道，並幫助台商提升產品和研發，而且要提供更多獎勵辦法、稅費減免。