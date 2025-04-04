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川普祭32%高關稅失業率恐飆升？ 勞動部端四大措施

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

美國總統川普宣布對台灣課徵32%關稅，產業受衝擊恐影響勞動市場。勞動部長洪申翰4日表示，將主動訪視受衝擊產業，並祭出四大措施，安定勞工就業。不過，洪申翰特別提到，由於即將迎來畢業季，畢業青年的職缺是最容易受景氣影響與波及的，勞動部將密切關注後續影響。

行政院今天下午召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會，對外說明評估及因應措施。

洪申翰在記者會中指出，過去幾年台灣失業率相當低，不希望勞動市場再有過大波動，因此因應對等關稅施行，雖然最嚴峻狀況不一定會發生，但勞動部已經預先設想及準備支持方案，盼能立刻協助勞工。

洪申翰指出，勞動部共有「主動訪視衝擊」、「勞工安心就業」、「受衝擊再就業」，以及「青年接軌職場」四大措施，預計投入新台幣150億元，後續會視勞動市場狀況滾動檢討，4月8日起各產業可以透過諮詢專線0800-777-888，勞動部會提供詳細的政策資訊。

洪申翰提到，勞動部近日已積極主動聯繫、關心可能受影響的企業相關工會團體，聆聽受影響情形並蒐集相關建議。針對受影響的事業單位，勞動部將掌握事業單位的人力變動情形及服務需求，提供企業穩定僱用相關資訊。

此外，為降低在職勞工解僱或失業風險，洪申翰表示，勞動部將對潛在受衝擊勞工提供薪資補貼、鼓勵事業單位辦訓，讓勞工穩定就業。

為維持僱用安定，勞動部將提供減班休息的勞工薪資差額補貼，最長12個月；且對於減班休息的勞工，經申請「勞工充電再出發」計畫，參加職業訓練課程，可依參訓時數，核給訓練津貼，減少勞工遭受到的衝擊及收入影響。

同時，勞動部將持續鼓勵企業辦理在職訓練，最高可補助超過百萬元；勞動部也將協助發展微型企業，創造就業機會，提供創業貸款利息補貼，減輕資金壓力。

洪申翰也提到，為了讓受衝擊的勞工朋友盡速再就業，勞動部將提供「安穩僱用獎助計畫」，鼓勵企業僱用失業勞工，核予企業僱用獎助金；勞動部持續推動政策結合非營利在地組織，創造多元就業機會，穩定勞工經濟生活；勞動部將擴大政府部門合作並擴大公共服務職缺，提供臨時性短期工作機會，發給工作津貼。

此外，關於畢業青年的職缺易受景氣影響部分，洪申翰說，為使畢業青年能順利銜接職場，勞動部將提供工作崗位訓練與職前訓練，並發給尋職津貼與就業獎勵金。

勞動部將協助受影響企業以先僱後訓的方式，提供青年工作崗位訓練，延長訓練期間，強化青年工作能力，企業最高補助超過百萬元；青年參加產業新尖兵計畫及職前訓練等課程，發給學習獎勵金；針對初次尋職(含應屆畢業)青年，勞動部也將提供萬元尋職津貼及就業獎勵金。

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