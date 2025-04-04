川普無情祭高關稅 卓揆喊「台美共同打造非紅供應鏈」

行政院長卓榮泰4日表示，目前美國政府仍持續發布各項關稅政策細節，部分具體的影響尚待確認，但台灣長期是美國忠實且互相信任的貿易夥伴，共同打造非紅供應鏈，支持美國AI（人工智慧）發展的需求，台美之間有許多共同努力的機會，希望能夠持續深化雙方夥伴關係，尋求雙贏方案，政府也會極力爭取。

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，因應未來可能的影響，行政院今天下午舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，除卓揆外，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季均與會。

卓榮泰提到，美國此次所提新的關稅政策，是普遍性對世界各國加徵關稅，不僅只針對台灣。在全球化時代，台灣產業也多有在各國各地生產、製造及合作，因此政府會評估各國關稅及其應對情況，進行整體考量後提供協助。

卓榮泰還指出，過去幾年，「投資台灣三大方案」吸引台商回國投資，或前往東南亞、歐洲、美洲設廠，目的除了分散風險外，亦符合非紅供應鏈的產業安全需求，以及全球經濟安全的需要，台灣身處地緣政治的關鍵位置，努力不應被忽略。而此次美國新的關稅政策，中國、越南、泰國及印尼的關稅稅率分別達54%、46%、37%、32%，面對新一波的重組，政府會協助企業尋求更有利的供應鏈布局及發展。

卓榮泰並表示，面對關稅議題造成全球經貿變化，就業市場也將產生不確定影響，政府已預先擬定安心穩定就業措施，做好策略準備，提供勞工及青年朋友支持。

此外，卓榮泰也說，目前國內外各智庫已做出評估，認為經濟發展指標將受到實質面影響，政府將綜合各項條件及未來可能的發展，全力降低影響程度，穩定經濟發展。行政院經貿談判辦公室也已與美國政府持續交涉，會爭取雙方更多合理、互利的經貿關係。