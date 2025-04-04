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卓榮泰邀共商國是 綠：全力推動盼在野提建設性建議

中央社／ 台北4日電

美國對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天表示將邀朝野共商國是。民進黨團幹事長吳思瑤指出，政院推出880億元協助方案，後續不論是共商國是或促成特別預算、特別條例立法，民進黨團將站在第一線全力推動，也期待在野能貢獻更好、更多的建設性建議。

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，卓榮泰今天召開記者會表示，政府將提出新台幣880億元的協助方案，下週將主動邀請國會朝野共商國是，希望大家用最大的共識、最快速度編列特別預算，同時一併檢討中央政府總預算，期待朝野以國家為念，共同完成重要工作。

吳思瑤晚間受訪表示，行政院推出880億元協助方案，在關鍵時刻支持產業、也就是支持台灣，希望朝野政黨一定要全力支持，民進黨團站在監督角度，希望督促行政部門能夠有效因應，後續不論是協商、邀國會朝野共商國是、促成特別預算與特別條例的立法，民進黨團將站在第一線，全力推動。

吳思瑤指出，就執政黨而言，行政與立法是一體的，行政部門的因應方案，民進黨團都要承擔最大責任，遊說各政黨的支持，乃至於向社會論述讓社會大眾安心，傳達政策訊息兼蒐集民意；民進黨團在此關鍵時刻絕對全力以赴，並呼籲在野黨，「團結一致」是台灣現在最需要的。

吳思瑤也向在野黨喊話，面對台灣關鍵時刻，不要預設立場，幫助國家是現在最重要的事情，非常期待各黨能擱置歧見、不設前提、正向對話、一致對外；如果覺得行政部門所提的因應措施不夠好不夠多，期待在野能夠貢獻更好、更多的建設性建議。

此外，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天下午召開記者會時表示，美國總統川普昨天宣布「對等關稅」各項新關稅措施，從川普在選舉時就可看出，他要讓美國偉大的方法，就是提高關稅，讓全世界工廠回到美國。

柯建銘強調，相信國安團隊天天都在研究，總統賴清德、行政院長卓榮當然有因應之道、一定有所準備。

川普 關稅

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