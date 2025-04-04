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關稅大刀震撼全球 台股下周恐崩盤？卓揆：要準備面對一場震撼

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
行政院長卓榮泰表示，希望經過這幾天美國股市震盪以及今天政院的對外說明，期待下周一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備面對一場震撼」。記者許正宏／攝影
行政院長卓榮泰表示，希望經過這幾天美國股市震盪以及今天政院的對外說明，期待下周一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備面對一場震撼」。記者許正宏／攝影

美國總統川普揮砍關稅大刀震撼全球，對台也出重手課32%關稅，除了產業界憂心忡忡外，國人更是焦慮7日台股開盤，恐怕又是另一場腥風血雨。對此，行政院長卓榮泰4日表示，希望經過這幾天美國股市震盪以及今天政院的對外說明，期待下周一能有所掌控、給予國人安定感覺，「但也要有心理準備面對一場震撼」。

行政院今下午舉行「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，除卓揆外，行政院副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、政務委員楊珍妮、發言人李慧芝、國發會主委劉鏡清、財政部長莊翠雲、經濟部長郭智輝、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季均與會。

此外，針對有學者建議央行應對匯率放手，才能解決美國在意的貿易逆差問題。對此，卓榮泰指出，匯率問題已請央行、金管會進行彙整或預判未來的各種可能並提出報告，彙整後若需要，政院將即時向外界說明。

卓榮泰也強調，關稅問題，在合理且與世界共通標準情況下，台灣願意與世界站在一起，政府準備是全面性，會積極根據這幾天變化情況，請示賴總統並與各部會進一步研商。

卓榮泰還提到，美國仍陸續在公布關稅相關細節，有些具體影響還需確認，但他要求各部會全面性檢討對產業的衝擊，提出檢討與因應措施。

卓榮泰表示，政府全力對美交涉，全力支持產業，政府一定會做產業後盾，而政院除提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」外，下周也會儘速與各行各業座談，並提供服務諮詢專線，190線專人接聽，預計4月8日上線，各部會並將於4月14日宣布支持措施具體申請辦法及時程。

川普 關稅

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