許舒博：政院搞錯重點 連假期間應儘快召產業開會

因應美國對等關稅對台灣產業造成的衝擊，卓揆率閣員特別召開快2個小時記者會說明，但產業界卻認為沒有打到痛點。商總理事長許舒博直言，都已有廠商告訴他美商那邊提出頂多只能把32%的關稅「對半分」，壓力迫在眉睫，但政院今日提出的，卻是緩不濟急的「中長期方案」。

許舒博說，美國客戶向這位廠商表示，產品售價太高在美國也賣不出去，所以，頂多吸收16%，再不然，就是面對美廠抽單改成向韓國下單的威脅，因為韓國只被課24%，和台灣有8%的稅率差距。廠商也很痛苦，就算對方負擔了16%，但自己仍要負擔16%，先前還可賺8%利潤，但現在反過頭來變虧損。

「政院今日的記者會，提的方案都不是解決業者的燃眉之急，反而像產業提升體質的中長期方案而已。」許舒博說。他呼籲，距離9日的對美談判沒剩幾天，政府應該趕快把受衝擊最大，包括機械工具、汽車零組件、食品、紡織、伺服器等這些產業趕快召集起來聽取業者的心聲，再向美方提出建議，而不是自己關起門來開會，然後找不到痛點。

許舒博指出，雖然在清明連假期間，但現在產業根本無心放假，反而希望儘快被政院找去開會，就有廠商告訴他，已在第一時間都已接到美方買家的意見了，這類例子還有很多，廠商最擔心的是在32%關稅壓力之下，還沒入關（指入美國市場）的之後如何出口？已運往美國，但還沒進海關的價格怎麼訂？另外，面對韓國只課24%，美商會否乾脆抽單直接向韓國下單？這些都是受創產業最擔心的問題。他也強調，受創產業最了解買家的回饋，惟有聽到這些業者的意見，政府才能提出真正對症下藥的政策。

許舒博直言，產業最關心的，並非政院提出的利息減碼、融資優惠這些，反而更關心在受創之下，租稅課徵能否延緩，或是外銷訂單因為被抽單，或是得自行吸收關稅而導致的虧損，是否能抵稅額，而不是在記者會上提出中長期的幾大方針。

「現在業者要的並不是資金支持，是怕東西因為高關稅而賣不出去！」許舒博這麼說。他認為，根本應對之道，是政院儘快召集相關產業來座談，面對美國買方所提出的各種方案，包括只能對半吸收關稅、要求降價、要求換廠商、要求抽單，到底政府在因應不同情境之下，能幫助業者的策略是什麼？他認為應該要先把上述這種不同的態樣收集好，才能真正因應32%高關稅帶來的立即性衝擊傷害，來找到對的因應對策。