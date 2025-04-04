雲林銷美台灣鯛較大宗 業者：重關稅目前影響不大是這原因

美國宣布對台灣課32%重關稅引起產界惶恐，農業大縣的雲林，相關農產是否受衝擊，業界仍在觀察，雲林目前銷美較大宗的台灣鯛，每年銷美量約600公噸，業者認為衝擊應不會太大，現有的訂單也將如期如量輸出，價格應不會有差異。

雲林縣農漁產近年來積極擴展外銷，多數以銷日本、新加坡等東南亞國家為主，其中銷美的養殖類則以台灣鯛較為大宗，據了解雲林地區每年銷美數量約600公噸，對於這次美國加重關稅，是否帶來衝擊，也受到關切。

雲林沿養台灣鯛養殖量達約6千公噸，據外銷較大的王姓業者指出，近年來雲林養殖量減少，多數集中的麥寮鄉一帶，原本銷美是零關稅，如今一口氣漲了32%，大家有點擔心，不過反觀其他各國課稅有的比台灣重，且這也是全面性的，所以未來會帶來什麼樣的衝擊還有待觀察。

王姓業者認為目前看來影響應不大，現有的訂單仍將照常如期如量輸出，且賣價不變，他認為有差別應是在美國本土裡，例如每公斤外銷價10元，因關稅增加成本，當地的魚價可能要賣每台斤13.2元，價格上漲就看美國消費者接不接受，但對他們輸出的價格並不會有影響。

他表示，台灣鯛近年以內銷為大宗，至於未來外銷美國會在關稅增加後有什麼的變化，只能靜待觀察。至於是否希望政府採取補貼，他認為，關稅是全面性的，補貼可能沒那麼容易吧。