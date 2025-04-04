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川普關稅亂流擾市 國安基金、金管會救市措施上膛

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
美國總統川普關稅亂流擾市，據悉，金管會與財政部國安基金均已提出可行的救市措施。圖／本報系資料照片
美國總統川普關稅亂流擾市，據悉，金管會與財政部國安基金均已提出可行的救市措施。圖／本報系資料照片

美國總統川普關稅亂流擾市，行政院院長卓榮泰4日呼籲，「會在下周一給國人安定感覺，但也要有心理準備面對一場震撼」；據悉，金管會與財政部國安基金均已提出可行的救市措施，金管會表示，除持續密切關注外，也將採取相應作為；國安基金原本預計在4月14日召開例行會議，是否提前召開臨時會，同樣成為市場關注焦點。

美國總統川普宣布以國家為基礎課徵對等關稅，力道超乎市場預期，台股下周恐面臨2萬點大關保衛戰；據悉，國安基金必要時將召開臨時委員會，評估是否進場護盤。

財政部次長兼國安基金操盤手阮清華先前表示，全球股市齊跌，股市最怕的是不確定性和預期心理，在美國4月2日宣布關稅新制前，大家都在觀望，財部對美國關稅新政有沙盤推演，一旦美國宣布後，將立即盤點對台灣產業、台股影響及因應對策，必要時也會召開國安基金會議，討論是否進場。

金融圈人士表示，金管會有多套因應劇本，從提振多方信心的「做多」開始，若台股跌幅加快加重，將轉成「限制空方」，包括墊高空方成本、禁止放空，將適時上陣因應。

金融圈主管說，過去國安基金八次護盤，均是在國內外出現嚴重衝擊市場失序的重大突發非經濟因素下，此次關稅戰與金融市場變數紛雜，國安基金是否啟動第九次護盤行動，下周一開盤後，台股面臨的2萬點大關保衛戰相當關鍵。

歷史經驗顯示，國安基金若進場，大部分都是買權值股居多，例如台積電（2330）、鴻海（2317）、金控股，或傳產股台泥（1101）、台塑（1301）四寶等。

川普 關稅

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