經濟部端四大金融支持措施 鎖定營收衰退15%廠商

行政院4日端出880億元「出口供應鏈支持方案」因應美國關稅戰，其中經濟部將提供四大金融支持措施，包括「加碼外銷貸款優惠保證」、「中小微企業貸款再加碼」、「補助研發轉型」及「助企業爭取海外訂單」，預算總計410億元。

經濟部也提出個別產業影響評估，其中伺服器、手工具及水五金、自行車、機械，以及石化、塑膠及橡膠，還有建材、重機電及電線電纜等產業別，美國將加徵32%，受創最劇。

此外，根據經濟部昨提供資料顯示，工業類去年輸美金額達到1,114億美元，以電子資訊792億美元為大宗；其中，除半導體關稅尚待後續公布，顯示卡、伺服器、網通均會受影響，上述三類合計輸美金額達521億美元。

經濟部次長何晉滄表示，半導體關稅尚待後續公布，但伺服器、顯示卡將受影響，至於網通產業則預估成本增加，將影響獲利，後續衝擊將持續評估。而手工具及水五金的短期獲利也會下滑。

至於在汽車及零組件，還有自行車部分，何晉滄指出，我國小客車未出口美國，汽車零組件則因產品驗證約需一年，短期仍會從台灣出貨，中長期可能影響國內生產製造，自行車方面，整車影響有限，但零組件影響則待持續評估。

此外，機械方面，中小型工具機及產業機械評估將受影響，但半導體設備部分，輸美並不多。另在塑膠製品方面，由於部分產品對美依賴程度較高，因關稅造成成本上升，恐降低競爭力。

同時，何晉滄昨也說明經濟部將端出的四大金融支持措施。其中，「外銷貸款優惠保證加碼」將提供中小微企業每家6,000萬元、保證成數9.5成，非中小微企業每家1億元、保證成數八至九成、最長兩年之貸款優惠。條件為單月營收較去年同期或前六個月任一個月衰退15%、近三年具出口實績，且受美國增加關稅影響之廠商。

「中小微企業貸款加碼」，則將提供每家最高3,500萬元、貸款利率2.22%，貸款期限分為週轉性支出最長六年、購置機器或設備最⾧七年。申請條件與「外銷貸款優惠保證加碼」措施相同。

至於在「補助研發轉型」部分，何晉滄說明，近三年具輸美實機廠商個案補助500萬元，產業聯盟則為4,000萬元，但補助不超過總經費50%，行銷費用不超過30%，而補助標的則是新產品須取得海外訂單或認驗證，包括雙軸轉型、技術加值、行銷協助和跨域整合。

另在「爭取海外訂單」部分，經濟部則將提供單一企業500萬元，若是二家以上的聯合申請則為2,000萬元的補助，但自籌款項須超過總經費50%，單家、多家僅能擇一申請。