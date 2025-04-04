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卓榮泰提880億方案因應美關稅 朱立倫：短期止痛藥

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國民黨主席朱立倫表示，卓榮泰提出的紓困方案是短期止痛藥，880億台幣也不過26億美元，面對每年台灣可能損失的370億美金規模，根本就是杯水車薪。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫表示，卓榮泰提出的紓困方案是短期止痛藥，880億台幣也不過26億美元，面對每年台灣可能損失的370億美金規模，根本就是杯水車薪。圖／聯合報系資料照片

針對美國即將對台灣課徵32%的對等關稅，行政院長卓榮泰今天提出880億元的因應措施。國民黨主席朱立倫表示，卓榮泰提出的紓困方案是短期止痛藥，880億台幣也不過26億美元，面對每年台灣可能損失的370億美金規模，根本就是杯水車薪。

朱立倫表示，昨天美方宣布將對台灣課徵高達32%的關稅，對中小企業及出口導向產業是一記沉重打擊。預估今年GDP可能大減3.8%，出口更可能重創六成。這不是短期波動，而是一場結構性、持續性的挑戰。

朱立倫批評，拖到今日下午，卓榮泰才召開應對記者會，所提出的880億元紓困方案，乍看是解方，實則只是短期止痛藥。一，政府宣稱與美國關係良好，有先嘗試跟美國進行談判溝通嗎？還沒先溝通，就先宣布要補貼，更何況這筆錢也是全民買單。二、880億台幣，也不過26億美元，面對每年台灣可能損失的370億美金規模，根本就是杯水車薪。更何況，關稅的衝擊是持續的，26億美元能用多久？

朱立倫提醒，不能只看眼前數字的安慰劑，而忽略了產業根基正在流失、國際競爭力正在衰退。當民進黨錯誤的判斷與策略，逼著護國神山台積電犧牲了技術與產能，把底牌與籌碼，全部梭哈，換來的卻是高達32%的關稅，這筆帳，到底誰來負責？

朱立倫說，更重要的是，政府又打算如何重新談判、談回合理的10%關稅？方向在哪裡？策略在哪？底氣在哪？各國已釋出緊急方案，多國甚至派出副總理層級赴美溝通。而在台灣，我們的方案還在對內鬥爭，還在發起大罷免，對外則近乎束手無策。

朱立倫呼籲，民進黨不能再用鬥爭的手法維持政權，這種短視近利的政治操作，完全無助於台灣團結應對國際壓力。請賴總統拿出責任感與同理心，停止內耗，回到人民最在意的經濟民生上來，學習媽祖慈悲、以民為本、以蒼生為念的精神，讓台灣走出困局，走向真正的安定與繁榮。

朱立倫強調，民進黨作為執政黨，賴總統有義務在此時團結國人，唯有停止政治惡鬥、回應人民需求，台灣才有出路。

川普 關稅

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