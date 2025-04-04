高雄逾9成螺絲扣件銷美國…業者哀號 市府成立對策小組

美國宣布對台課徵32％關稅，高雄螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億，占出口比92％，初估受衝擊最大，市府今天宣布跨局處成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」。業者說，除少數在美國設廠、一條龍式生產的業者是贏家外，絕多數業者都受到很大衝擊，情況會很嚴重。

市府表示，高雄市受影響較大的產業為未在豁免範圍的金屬加工製品，據財政部統計，高雄相關金屬加工製品產值約2330億，輸美產值約564億，占產值24％，其中以螺絲、螺帽等扣件業輸美產值約523億，占出口比92％。

台灣螺絲公會前任理事長蔡圖晉說，若美國實施新關稅，螺絲產業受到的影響真的會很大。另有業者說，只有少數在美國設廠的業者及採取一條龍供應鏈的廠商是贏家，多數同業都很擔心，至於衝擊有多大，要等到具體實施才知道。

市府指出，半導體產業雖無直接影響，但伺服器和電腦零附件等對美出口大宗貨品將產生影響，需要觀察終端產品需求對半導體產業的間接影響。農產品部分，高雄外銷美國的番石榴占整體外銷量0.8％，鳳梨約占0.01％；本市水產品則以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出口美國為大宗。初步了解，進入美國的商品徵收目前至少先以10%關稅，階段再調至32％，台灣養殖吳郭魚產銷履歷跟食安保證的優勢。

市長陳其邁表示，這次稅率調整未能實際反映台美經貿實際狀況，希望中央能夠持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。此外，市府成立因應對等關稅經濟對策小組，並提出「建立產業連繫平台」、「成立產業輔導團」及「設立勞工關懷小組」三大措施。

陳其邁強調，行政院在今天宣布對於工業與農業部門包括金融支持、降低行政成本、提升產業競爭力、開拓多元市場、租稅優惠、安定就業等共9大面向、20項因應措施約計880億的協助方案，市府會持續與中央部會及業界保持密切溝通，緊密對接中央全力降低美國關稅政策對本市產業的衝擊，確保企業與勞工的權益。