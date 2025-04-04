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黃國昌：願共商國是 但卓榮泰不該繼續當閣揆

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，願為國家承擔責任，也願與朝野政黨共商國是。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，願為國家承擔責任，也願與朝野政黨共商國是。圖／聯合報系資料照片

行政院稍早針對美國將對台灣課32%關稅開記者會，表示將投880億元因應。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，聽完感到極度哀傷，行政院長卓榮泰完全束手無策，國家遭逢重大衝擊時刻，民眾黨不會置身事外，願為國家承擔責任，也願與朝野政黨共商國是，但卓不應該繼續擔任閣揆阻礙國家前進。

黃國昌表示，在卓榮泰請國人「安心入睡」後，台灣面臨美國政府宣布課徵32%高關稅的重大衝擊，以出口為導向的眾多產業一片哀鴻遍野，台灣經濟遭逢空前挑戰，在第一時間選擇神隱卓榮泰，今下午率閣員說明政府評估的衝擊與因應對策。

「我本懷抱一絲期待。」黃國昌表示，雖然已不知道慢了多少拍，但本想聽聽看卓內閣的對策究竟為何。聽完後只感到極度哀傷，到了這個節骨眼，卓榮泰完全束手無策，沒有事前計畫、沒有事後對策，整場記者會全在說空話，腦袋裡想的只有如何進行自己的閣揆保衛戰，也無怪乎連綠色媒體人，都喊要卓榮泰趕快回家睡覺。

對於卓榮泰將邀朝野共商國是，黃國昌指出，當國家經濟與人民生計遭逢如此重大衝擊的時刻，民眾黨絕不會置身事外，「我們願為國家承擔責任，也願與朝野政黨共商國是」，但必須強調，早已失去人民信任的卓榮泰，已自證無能解決問題，更不應繼續擔任閣揆阻礙國家前進。

黃國昌強調，在這關鍵時刻，賴清德總統應站上第一線，親自承擔重責，負責任地向台灣人民清楚說明所謂向美方「嚴正交涉」的內容與結果，賴清德並應立即下令要求執政團隊停止過去這段時間黨同伐異、撕裂社會的惡行，盡速召集國是會議，邀集朝野主要政黨與產業及勞工代表，共商政府應採取的具體作為，找回人民對失能政府的信任，挽救瀕臨危機的民生經濟。

川普 關稅

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