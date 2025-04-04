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美課高關稅！醫師：政府應變能力爾爾 台灣經貿遭殃

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
因應美國總統川普對台灣遭課徵32%關稅，行政院今舉行記者會說明，由行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等部會首長出席，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影
因應美國總統川普對台灣遭課徵32%關稅，行政院今舉行記者會說明，由行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（左）、秘書長龔明鑫（右）等部會首長出席，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影

美國對台灣課徵高達32%的關稅，行政院今天下午召開記者會，說明政府因應作為。醫師沈政男表示，前幾年台灣幸災樂禍中美貿易戰爭，現在砲火也射到自家，台灣經貿遭殃，也看出民進黨政府經貿應變能力不過爾爾。

行政院對美國課徵高關稅，後續對美協商有四大重點方向，包括：台美產業貿易結構互補，建構台美高科技戰略夥伴關係，尋求雙方貿易平衡；第二則是就我國業者國際布局需求赴美投資、我原物料需求採購，處理美方關切貨品貿易逆差問題。第三是美國農業對我為貿易順差，農業對我國糧食安全具重要性，應衡酌納入計算對等關稅；第四大重點為其他有助於台美產業互利的對策等相應方案。

陳姓網友說，行政院記者會內容空洞，民進黨政府強調台灣產品無法取代，但美國對日本、南韓、新加坡課關稅都比台灣低，證明沒有什麼不可取代是空話。台灣經濟面臨嚴峻考驗，政府進口萊豬、送台積電也沒換得尊嚴。

沈政男說，行政院記者會凸顯民進黨經貿應變能力不過爾爾，川普關稅的本質是，幾年前對中國關大門，讓台灣找到輸美小門，如今大小門全關，台灣經貿當然遭殃。前幾年台灣幸災樂禍中美貿易戰爭，這次砲火射到自家門口。而對川普來說，中國與台灣等價，都可以用美金衡量。

川普 關稅

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