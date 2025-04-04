憂對等關稅釀大量失業 洪申翰：投入150億元安定勞工就業

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰今天率部會首長舉行記者會說明因應措施。針對國內勞動市場衝擊部分，勞動部長洪申翰表示，勞動部預計投入150億元，提前因應產業衝擊帶來的就業市場緊縮，四項措施包括主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場等。

洪申翰表示，產業獲利若受到衝擊的話，連帶影響就業市場的不確定性，儘管過去幾年台灣失業率相當低，但勞動部不希望勞動市場上有過大波動，作為一個負責任的政府部門，當然要對嚴峻的狀況先設想或先準備，這並不是指一定會發生最壞的狀況，預先準備方案是希望能立即啟動，並支持勞工。

洪申翰依序說明勞動部四項措施，包括主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場。洪申翰指出，勞動部將主動聯繫關心受影響企業工會、聆聽受影響情形及建議，這幾天已經啟動，後續也會主動掌握事業單位人力變動情形及服務需求，提供企業穩定僱用相關資訊。

在勞工安心就業部分，洪申翰提到，勞動部有雇用安定措施，能提供減班休息的勞工薪資差額補貼、最長12個月，也有「充電再出發」計畫，勞工在減班休息期間參訓將核發訓練津貼，同時鼓勵企業辦理在職訓練以及協助微型創業，都會給予補貼。

至於針對已經受衝擊、離開職場的勞工，洪申翰說，勞動部會鼓勵企業雇用失業勞工並核予僱用獎勵，同時創造多元就業機會，也規劃擴大公共服務職缺，結合政府部門合作提供臨時性短期工作機會、發給工作津貼。

在青年接軌職場部分，洪申翰說，畢業青年的職缺是最容易受景氣影響與波及的，為了讓畢業青年順利銜接職場，勞動部也會提供工作崗位訓練與職前訓練補助，包含發給尋職津貼與就業獎勵金，計畫包含青年先僱後訓計畫以及青年職前訓練學習獎勵金、初次尋職青年穩定就業等。

洪申翰說，勞動部4大措施預計投入新台幣150億元，後續會視勞動市場狀況滾動檢討，8日起各產業可以透過諮詢專線0800-777-888，勞動部會提供詳細的政策資訊。