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台東近七成鬼頭刀銷往歐美 漁民憂心成新關稅受害者

聯合報／ 記者徐白櫻劉星君／連線即時報導
鬼頭刀是台東成功鎮重要漁獲，美國是重要的外銷市場之一。圖／本報資料照
鬼頭刀是台東成功鎮重要漁獲，美國是重要的外銷市場之一。圖／本報資料照

美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，恐不利台灣鬼頭刀外銷。台東縣新港區漁會總幹事陳俊銘表示，台東起碼有六、七成鬼頭刀外銷歐美國家，美國是很重要的市場，今年捕撈季剛開始，漁民很擔心新關稅影響出口，將進一步跟貿易商了解情況。

台東成功是鬼頭刀重要產地，約占一半產量，每年四至六月是捕撈旺季。新港區漁會總幹事陳俊銘表示，去年拍賣量約為八千萬元，過去起碼有六、七成銷往歐美國家，美國是台灣鬼頭刀很重要的市場；昨天剛發布新關稅政策，適逢連假，影響程度尚不明朗。

「這兩天很擔心鬼頭刀外銷會受影響！」陳俊銘說，雖然鬼頭刀的內銷市場拓展增加中，但美國還是很重要的市場，漁會當然希望所有漁獲都能順利銷往美國，這樣大家都有錢賺。

屏東同樣也是鬼頭刀捕獲地之一，屏東縣東港區漁會總幹事鄭鈺宸說，台灣鬼頭刀約八成外銷美國，鬼頭刀今年產量減少，抓不到，產地交易價格高，去年一公斤三、四十元，現在一公斤要七、八十元。對於美國提高關稅部分，農漁產品她認為影響不大。鬼頭刀主要以台東新港、宜蘭蘇澳為主。

高雄部分，高雄市政府整合經發局、海洋局、農業局、勞工局、研考會、新聞局等，今天宣布跨局處成立「高雄市因應對等關稅經濟對策小組」，將密切與中央合作推動配套政策，緊密對接中央對於工業與農業部門共九大面向、廿項因應措施，約計880億元的協助方案。

川普 關稅

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