卓榮泰拋邀朝野共商國是 王鴻薇說樂意：但須解決5件事

美國總統川普提出對等關稅政策，行政院長卓榮泰提出880億元、九大面向和20措施支持國內產業。卓揆說，他下星期將邀集立院朝野共商國是。國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，國家面臨危機，樂意朝野對談，但有五件事情必須解決。

為因應美國關稅，卓榮泰表示，他下星期將主動邀集立院朝野共商國是，儘快提出特別條例、編列特別預算，也會討論如何調整今年度總預算案。

王鴻薇說，國家面臨危機，樂意朝野對談，共同研商如何因應危機。但行政院要做朝野對談，應針對五件事情有具體的方案。

王鴻薇說明，第一是尚有一個覆議案需處理，這時還在搞覆議案，已經不知道第幾次了，應撤回覆議案。第二是針對總預算的部分，行政院惡意的要求各部會，不准各部會提解凍案，所以這是為何至今為止一個解凍案都沒有來，只有下鄉宣講大罷免，這應該要先解決。

王鴻薇表示，第三是提出880億計畫，這筆錢要如何具體運用，要提出具體的對策，而不是拿880億的空白支票，叫在野黨幫忙背書。第四是說要對美國「嚴正交涉」，其他國家也去交涉了，現在看不到我國交涉，也沒有交涉進度，準備怎麼規畫交涉，交涉的進度跟結論如何，還是說政府準備全吞了，對美交涉應該交代清楚。

王鴻薇進一步說，第五是民進黨立院黨團總召柯建銘所領導的民進黨團，天天在癱瘓議事，要先搞定民進黨團，讓其停止癱瘓議事；而國民黨立院黨團提出邀請卓榮泰來立院做專案報告，這也應該答應。

王鴻薇強調，這些問題一定要解決，今天讓國民黨去共商國是，卻要在15天內處理覆議案，不處理覆議案的話，覆議案就通過了，天天誣指國民黨凍結預算，也不送解凍案。此外這880億計畫以及要如何交涉等，至少要爭取到減緩我方衝擊，這也都要說明，「不是只想坐下來跟我們要880億」。