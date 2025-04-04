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批政院因應美32%關稅「3沒有」 民眾黨：與川普談公式有用？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨說，行政院宣示將投入880億元因應，提出九大面向與二十項措施，聽來豐富，實則空泛。聯合報系資料照片／記得杜建重攝影
民眾黨說，行政院宣示將投入880億元因應，提出九大面向與二十項措施，聽來豐富，實則空泛。聯合報系資料照片／記得杜建重攝影

針對美國總統川普宣布對台課32%關稅，行政院今開記者會說明因應對策。民眾黨表示，政府面對問題的解方竟然是舊瓶裝舊酒，「沒有準備、沒有談判、沒有對策」，行政院持續強調美國的關稅公式不公平，但「與川普談公式，真的有用嗎？」

民眾黨表示，行政院反覆強調美方課徵「對等關稅」的公式不科學、不公平，並表示已提出嚴正交涉，但與川普談公式，真的有用嗎？川普的關稅從來不是數學問題，而是政治決定。若政府還在經濟理性與法理公平的邏輯中打轉，等於從一開始就走錯戰場，暴露出執政團隊對川普政治風格的誤判與準備的匱乏。

民眾黨說，行政院宣示將投入880億元因應，提出九大面向與二十項措施，聽來豐富，實則空泛。根據彭博經濟學家初估，對美出口可能銳減63%，拖累GDP達3.8%，相當9700億元損失，「880億能處理什麼？」應對相關產業的短期衝擊，但面對供應鏈重組與出口轉移的長期風險，根本沒有提出對策，許多所謂「新措施」其實是原有行政方案的調整再上架，喊話安撫，看不見一套真正的產業戰略或出口轉型藍圖。

民眾黨指出，行政院宣稱「已啟動與美方全方位溝通」，但對象卻僅止於行政部門、國會議員與美商團體，「川普這套政策本就是出自個人主導與競選語言，台灣政府無法直通核心決策圈，談判根本打不到點」，台積電董事長魏哲家能在3月直達川普面前，政府卻還在繞圈遞文，層級差距，才是真正讓台灣產業界感到無力的關鍵。

民眾黨說明，我國對美出口占比逐年增加，從2017年的11.7％上升至2024年底的23.8％，經濟部雖表示半導體輸美暫不受波及，但顯示卡、伺服器、網通等高達521億美金的出口產業首當其衝，對台灣科技供應鏈將造成實質衝擊，政府對美談判設定的目標是什麼，國人一無所知。

至於行政院長卓榮泰將邀請在野黨共商國是，民眾黨說，從卓榮泰內閣因應川普總統關稅政策猶如失能、束手無策，足證其顢頇無能以外，再到內閣下鄉大造謠、抹黑在野黨是「吃台灣米做中國鬼」的表現，卓早已不適任，當前國家面臨空前危難，賴清德總統應站上第一線召集國是會議，除邀集朝野政黨外，更應聽取產業界的心聲，承擔起該負起的責任，挽救國人生計。

川普 關稅

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