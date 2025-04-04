美32%關稅大刀…出口產業剉咧等 財政部祭3大支援方案搶救

美國總統川普3日宣布對多國加徵對等關稅，其中台灣商品面臨高達32%的關稅，對出口產業造成不小衝擊。為協助企業因應情勢變化，行政院4日召開記者會，財政部長莊翠雲宣布三大支援措施，涵蓋金融協助、行政簡化與租稅優惠，盼協助企業穩定資金運作、降低成本，並強化轉型動能。

首先，在金融支持方面，莊翠雲表示，財政部將提供最高2,000億元的貿易融資額度，針對出口美國或其關聯產業、且營收較基期下滑15%以上的企業，經票信正常審查後，即可申請利息減免優惠，一般企業貸款利率可減碼1%，每年最高可節省利息500萬元；中小企業或受關稅影響特別嚴重者，利率可減碼1.5%，每年最高減收利息達600萬元，申請時間可回溯至營收開始衰退的月份，由輸出入銀行及合作金融機構受理，預算編列120億元。

同時，財政部也提供1,650億元的輸出保險承保額度，協助廠商降低拓展新市場的風險，該措施預算為20億元，由輸出入銀行負責辦理。舉例來說，凡符合資格的企業，保費與買方徵信費皆可享有一折優惠，以原需支付3,000元徵信費為例，優惠後僅需支付300元；5,000元的保險費則減為500元。

再來，行政作業簡化方面，財政部針對全台1,224家保稅業者，包括科學園區、科技產業園區及自由貿易港區等，推出簡化通關措施，未來保稅貨物出貨報關，只需每月彙整一張報單即可，無須逐一填寫裝箱單。

莊翠雲預估，此措施每月可為企業節省約20萬份裝箱單及10萬小時作業時間，大幅降低行政負擔，同時，海關也建置「保稅智慧服務平臺」，推動遠端帳冊稽核，企業只需透過電子方式上傳資料，即可完成審核程序，無需接受實地查核，有助減輕法遵壓力並提升通關效率。

最後，租稅優惠部分，莊翠雲指出，企業投入研發支出，得以最高15%抵減當年度營所稅，或選擇10%於三年內分期抵減；針對智慧機械、5G導入、資安系統等數位轉型項目，支出在10億元內者，則可享有3%至5%的抵稅額度。對於企業以未分配盈餘進行實質投資者，也可從應納稅額中減除，降低5%營所稅負擔。

此外，莊翠雲透露，《產業創新條例》修正案也已送交立法院審議，修法內容將新增AI與節能減碳等投資項目，並將適用金額上限從10億元提高至20億元，適用期間延長至2029年底，同步調降新創事業的投資門檻，期望吸引更多資金挹注，進一步強化產業創新與轉型動能。