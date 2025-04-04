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關稅衝擊就業？勞動部150億備戰 關注應屆畢業生尋職

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部長洪申翰今下午於行政院「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會說明勞動部因應對策。圖/勞動部提供
勞動部長洪申翰今下午於行政院「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會說明勞動部因應對策。圖/勞動部提供

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32％，行政院今下午召開「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。勞動部也預計投入150億元，提前因應產業衝擊連帶帶來了就業市場緊縮，四項措施包括主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場。

勞動部長洪申翰表示，產業若受衝擊也會連帶對就業市場產生一定的不確定性，勞動部現在先預想、提前準備支持勞工朋友的方案，包括避免企業提前解除勞動契約、避免失業勞工因就業機會緊縮難以返回職場、避免初次尋職者及畢業青年就業不易。他特別提及，由於畢業季即將來臨，勞動部會密切關注畢業生就業情況會不會受影響。

勞動部有四項因應措施。第一項為主動訪視勞資了解衝擊狀況，洪申翰說，除掌握事業單位用人情形與需求變化、提供企業穩定雇用資訊，勞動部也會特別跟潛在受影響的產業的工會主動聯繫，從第一線基層對獲取就業市場變化訊息，也希望跟工會合作、建立網絡搜集相關資訊，這幾天已經啟動行動。

第二項是讓在職勞工安心就業。包括維持雇用安定，提供減班休息勞工薪資差額補貼；充電再出發計畫，鼓勵減班休息勞工參訓、核發訓練津貼；鼓勵事業單位辦訓，最高可補助百萬元費用、提供創業貸款利息補貼。

第三項則是針對受衝擊而離開職場的勞工，將核發安穩雇用獎助，鼓勵企業雇用失業勞工；創造多元就業機會、擴大公共服務職缺，發給工作津貼，希望能降低勞工重返職場的門檻。

第四項是針對尋職青年，洪申翰說，畢業青年就職容易受景氣波動影響，受影響企業可以先雇後訓方式，提供青年工作崗位訓練，以及職前訓練學習獎勵金、擴大尋職津貼及就業獎勵金等。

洪申翰表示，這四項措施奠基於過去實施經驗，也會有部分再整合跨部會資源，提高實施效益，勞動部將視就業市場情況予以加碼或放寬。目前預估投入150億元經費。

勞動部的諮詢專線0800-777-888將於下周二（8日）上線，服務時間為周一至五（不含國定假日）08:30~18:30，後續將視關稅對勞動市場之影響，擴增服務時間。

川普 關稅

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