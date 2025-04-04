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川普對台祭高關稅加深疑美論？ 卓榮泰：針對世界絕大多數國家

聯合報／ 記者王千豪李人岳／台北即時報導
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，行政院今天舉行記者會說明，由行政院長卓榮泰（圖）率部會首長出席，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影
因應美國總統川普啟動對等關稅策略，台灣遭課徵32%關稅，行政院今天舉行記者會說明，由行政院長卓榮泰（圖）率部會首長出席，向國人說明影響評估及因應措施。記者許正宏／攝影

美國總統川普2日宣布對台灣課徵32%的對等關稅，行政院長卓榮泰今天率部會首長舉行記者會說明。針對美國對台祭出高關稅，是否加劇疑美論，卓榮泰表示，美國新的關稅政策是普遍性，針對世界絕大多數國家，雖然當中充滿很多不公平，但也是普遍性的。

卓榮泰表示，美國新的關稅政策是普遍性，針對世界絕大多數國家，雖然當中充滿很多不公平、不合理，但也是普遍性的。他認為民主友盟國家有共同的利益，也會有共同的做法，國際社會需要更多安定跟進步的力量，中華民國台灣政府會對整件事情提出強烈的反應，極力做有效的調適，這是目前努力的方向。

至於是否派出曾任駐美代表的副總統蕭美琴與美方交涉？卓榮泰表示，台美經貿小組一直由行政院副院長鄭麗君率領，鄭也充分掌握國家目前所有情勢；他也肯定經貿辦政務委員楊珍妮所率領的同仁，非常辛苦努力，他會補充人力，讓經貿辦有更強的戰鬥力。

由於近年來台灣降低對中國大陸市場的依賴，加強對美經貿，政體經貿走向是否轉變？卓榮泰說，根據很多智庫這兩天提出的報告，對未來的經濟指標都有一些影響，但政府極力維持、降低衝擊、維持穩定，金管會跟央行也正在彙整所有信息中，他已經要求在今天向他報告，有任何需要，會即時向大家說明。

對於是否調降進口關稅、降低汽車產業進口關稅，或是消除美豬美牛的貿易障礙等？卓榮泰強調，在合理、有共同標準情況下，台灣願意跟世界站在一起，但維護國人健康會列為優先考量。

在台股部分，卓榮泰說，希望經過今天美國股市的震盪，以及政府現在對外的說明，期待周一能夠有所掌控；政府的準備是全面性的，會積極地看這幾天的變化，也會在請示總統後進一步研商，再給政府兩天的時間，周一會給國人更安定的感覺，「但我們一定要有心理準備，面對一場震撼」。

川普 關稅

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