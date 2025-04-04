批卓榮泰記者會內容空 張啓楷：肯定看過家寧的道歉影片

美國總統川普宣布對台灣課32%關稅。行政院長卓榮泰今開記者會宣布880億產業支持方案，下周將邀國會朝野黨派共商國是。民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，卓榮泰內容空泛到被說肯定看過YouTuber家寧的道歉聲明，若真想找朝野好好談，先排除民進黨杯葛議事，並勿提出獅子大開口的版本。

張啓楷表示，安心睡的行政院長卓榮泰終於醒來開緊急記者會，但記者會花太多時間在批評川普的算法不對，說要跟產業站在一起、去交涉，且會準備190個專線讓民眾打，卻未看到很實際的對策，這次行政院報告內容太過於空泛，很多人甚至說卓榮泰肯定有看過YouTuber家寧的聲明影片。

張啓楷強調，各項補助方案一定要有審查機制，且要公開透明，特別是在行銷補助上，不要又是拿人民的納稅錢，去補助很多綠友友或特定的公關公司，另外190個專線一定要有效，切勿最後淪為大罷免的宣傳，誤導視聽。他還說，經濟部長郭智輝今明明在場，卻是派次長上台報告，是無法掌握狀況還是擔心又失言？

對於卓榮泰下周預計找黨團協商，張啓楷表示，今天不管是卓榮泰或是副院長鄭麗君，都反而在說是國會杯葛，「卡住立法院運作的是民進黨自己，已經杯葛四次院會，兩周以來都空轉」，若要好好談，先好好排除民進黨杯葛議事的行為，停止大罷免；且要先看行政院提出的版本，不要獅子大開口、浪費民脂民膏，必須確定可幫助產業和企業。